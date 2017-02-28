Суд признал законным увольнение Карин Таммемяги с поста старейшины Пыхья-Таллинна

Однако суд первой инстанции во вторник, 28 февраля, не удовлетворил ее жалобу, поскольку посчитал, что иск Таммемяги не обоснован, пишет rus.err.ee.

"Суд счел, что освобождение Карин Таммемяги от должности старейшины Пыхья-Таллинна было законным. Оснований для удовлетворения ее жалобы суд не нашел", - добавила Вилу.

При этом вердикт еще не окончательный - в течение 30 дней его можно обжаловать в окружном суде.

Мэрия Таллинна отправила Таммемяги в отставку 17 февраля прошлого года, объяснив решение тем, что конфликты старейшины и ее заместителя Прийта Кутсера нарушали климат в рабочем коллективе.