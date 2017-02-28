Вторник, 28. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Бывший генсек ФИФА хочет вернуться в мир футбола

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Бывшего генсека ФИФА Жерома Вальке отстранили от любой футбольной деятельности на 12 лет. Затем этот срок сократили до 10 лет. Однако он все равно подал апелляцию в международный арбитражный суд.

Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Жером Вальке подал апелляцию, протестуя против лишения его права вести любую футбольную деятельность в течение 10 лет. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил Международный Спортивный арбитражный суд (CAS), куда и направил свою апелляцию Вальке. Ранее срок отстранения, определенный комиссией по этике ФИФА, был снижен с 12 до 10 лет, отмечает агентство dpa.

В обосновании решения комитета по этике сообщалось, что Вальке не только сам ничего не предпринимал, чтобы "остановить запрещенную деятельность, но даже воодушевлял на нее других ответственных лиц", неоднократно способствуя нарушению условий контракта между ФИФА и неназванной фирмой спортивного маркетинга, пишет DW.com.

Помимо этого, Вальке обвиняется в том, что он совершал частные поездки за счет ФИФА, а также в попытке продать права на телетрансляцию футбольных чемпионатов мира в России в 2018 году и в Катаре в 2022 году в страны Карибского бассейна по цене ниже рыночной. Сам Вальке отрицает все обвинения.

В сентябре 2015 года комитет по этике отправил Вальке в бессрочный отпуск, в начале 2016 года против него было начато дело по обвинению в причастности к нелегальной продаже билетов на матчи мундиаля-2014 в Бразилии. В январе 2016 года он был уволен со всех постов.

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