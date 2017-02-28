Правительство хочет привлечь суда под эстонский флаг с помощью налоговых льгот

Поскольку для судоходных компаний уровень эстонских налогов слишком высок, то чтобы привлечь их под эстонский флаг, правительство рассматривает возможность провести изменения системы основы налоговой базы как по подоходному, так и по социальному налогам и по страхованию от безработицы. Если преимущественным правом взимания подоходного налога является страна-местоположение оператора, то социальный налог платится в зависимости от того, под флагом какой страны ходит судно.

Как предложила кабинету министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, налоговая база учета доходов, в том числе и социального налога, для рядового состава могла бы составлять на одного работника 500 евро, для младших офицеров 1000, а для старших 1500 евро.

По вступлении в силу новой налоговой системы, налоги в казну государству могли бы составить с одного судна в 2019 году до 88 764 евро. Поправки могли бы привлечь под эстонский флаг 15 грузовых судов, от которых поступило бы таким образом 700 000 евро.

К 2029 году численность судов составила бы уже до 165, а налоговые поступления — до 189 млн евро, а к 2039 году соответственно численность судов составила бы 300 а налоговые поступления - 636,1 млн евро.