"Мы должны приготовиться к тому, что мы будем жить в условиях санкций неопределенно долго, - сказал Медведев. - Посмотрите, что делают наши "друзья" и за океаном, и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют".

По словам премьера, американцы "вносят массу законов помимо всяких исполнительных указов", которые "напринимал" экс-президент США Барак Обама. "Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными. Наподобие поправки Джексона - Вэника или еще покруче", - пояснил он.

В январе в конгресс США был внесен законопроект, предусматривающий кодификацию антироссийских санкций. Если документ будет принят, это затруднит возможность отмены антироссийских ограничений для президента Дональда Трампа. В российском МИДе сегодня обвинили конгрессменов в попытке организовать экономическую блокаду России.

Скорой отмены санкций, по мнению премьера, от американцев ждать не стоит. "В этом смысле нам рассчитывать на их какую-то милость не приходится, да нам это и не нужно, потому что мы в условиях санкций, как доказал опыт последних двух лет, способны развиваться, и на самом деле развиваться неплохо. Все, чего мы достигли и в промышленности, и в сельском хозяйстве, сделано не благодаря, а вопреки. В значительной степени потому, что мы вынуждены были перестроить свою работу", - заявил Медведев.

К тому, что санкции не будут отменены, он уже призывал готовиться в конце января, выступая на съезде "Единой России". Накануне на инвестиционном форуме в Сочи Медведев заявил, что российское правительство справилось с безработицей, но предупредил, что, несмотря на это, ближайшие пять лет будут непростыми для рынка труда из-за дефицита квалифицированных рабочих рук, который объяснил демографическим провалом 90-х годов.