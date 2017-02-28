СМИ: вооруженные люди захватили «Донбасс Арену»

Как отмечается в заявлении, заблокирован, в частности, распределительный центр на стадионе. Кроме того, нет доступа в пункты выдачи гуманитарной помощи в части Донбасса, неподконтрольной Киеву. «Помещения, инвентарь и вся гуманитарная помощь штаба заблокированы, и волонтеры штаба не имеют к ним доступа», — говорится в пресс-релизе.

Днем ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что в ДНР создан штаб, который будет контролировать процесс перевода украинских предприятий под внешнее управление. Лидер ДНР объяснил это необходимостью вновь запустить работу на предприятиях, которые были остановлены из-за устроенной украинскими радикалами блокады.

Ранее в тот же день Захарченко и глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий объявили о намерении ввести с 1 марта на принадлежащих Украине предприятиях внешнее управление.

Украинские националисты начали торговую блокаду ДНР и ЛНР в январе. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране.

Ринат Ахметов — украинский бизнесмен, ему принадлежат предприятия металлургической отрасли на юго-востоке страны.