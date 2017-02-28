Снайпер ранил двух человек на мероприятии с участием президента Франции Олланда

Инцидент произошел во вторник. Олланд прибыл в Шаранту для того, чтобы принять участие в открытии новой линии высокоскоростных поездов, которая соединит Тур и Бордо, сообщает радиостанция Europe1.
В разгар речи президента раздался выстрел. По данным местных СМИ, выстрелило оружие жандарма, несущего службу снаружи шатра, в котором выступал президент. Согласно первым объяснениям, "выстрел произошел, когда жандарм менял положение". По данным газеты Parisien, стрелявший был снайпером.
"Я надеюсь, что ничего страшного не произошло", — сказал Олланд, услышав выстрел.
В результате инцидента два человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Ведется расследование инцидента, сообщает "Лента.ru".
Coup de feu pendant le discours de François Hollande à Villognon lors de l'inauguration de la LGV Tours Bordeaux pic.twitter.com/c0Sp5dpLty— F3 Poitou-Charentes (@F3PoitouChtes) 28 февраля 2017 г.