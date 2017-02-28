Урве Пало предлагает запустить программу поддержки возведения съемного жилья

Программа поддержки развития жилого фонда для жителей местных самоуправлений направлена на стимулирование инвестиций в регионы, где налицо провалы рынка, говорится в программе, с которой во вторник Пало на заседании кабинета правительства ознакомила других министров.

Этой программой государство окажет помощь возведению нового съемного жилья и работам по перестройке съемного жилья с целью снижения энергопотребления. Ставка субсидий составит до 50 процентов приемлемых затрат по проекту, а максимальная сумма пособия - до 2,5 млн евро на одного ходатая. В 2017 году можно будет ходатайствовать о сумме максимум до 1 млн евро.

Таллинн, Тарту и сопредельные с ними единицы самоуправлений смогут, по плану Пало, ходатайствовать о пособии начиная с 2018 года, при этом допустимая максимальная сумма пособия для Таллинна и Тарту составит до 30 процентов приемлемых затрат по проекту.