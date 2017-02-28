Финская полиция задержала пьяного водителя из Эстонии, в машине которого было три ребенка

Местный житель сообщил в службу спасения об автомобиле, который странно двигался по дороге, kirjutab Ilta-Sanomat.

Обнаружившие подпадавший под описание автомобиль полицейские заметили, что транспортное средство спокойно двигалось по дороге, но его мотало от одного края дороги к другому.

Находившийся за рулем эстонец был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В автомобиле также находились три ребенка, один из которых не был пристегнут ремнем безопасности.

Полиция лишила нарушителя водительских прав и предъявила подозрение в управлении транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения и нарушении Закона о дорожном движении.