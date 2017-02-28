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Дональд Трамп впервые обратился к конгрессу

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Президент США Дональд Трамп в первый раз выступил с обращением к палатам конгресса США. К речи президента, обращенной к законодателям, было приковано повышенное внимание: от него ожидали разом и объединительной риторики, и конкретных разъяснений о том, как он собирается выполнять свои предвыборные обещания.

Газета The Wall Street Journal в преддверии речи назвала важнейшие темы обращения: иммиграция, здравоохранение и отмена реформы Obamacare, новый налоговый кодекс, затраты на инфраструктурные проекты. Анонс оправдался. Канал CNN, помимо прочего, рекомендовал обращать внимание на то, насколько конкретен Трамп в своих высказываниях, сообщает Newsru.com.

За несколько минут до выступления президента Белый дом распространил выдержки из речи, сообщило агентство Reuters. Трамп выступает за сотрудничество во имя борьбы с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация запрещена в России). Также он обещает "огромное" снижение налогов для среднего класса. Обещает оказать содействие родителям для получения пособий при рождении ребенка. Выступает в защиту "чистого воздуха и чистой воды", говорилось в анонсе.

Первые аплодисменты после начала речи Трампа достались Мелании Трамп - первой леди Соединенных Штатов.

Первая тема - угрозы в адрес еврейских культурных центров. Трамп призвал быть едиными, чтобы осуждать зло во всех его проявлениях. Он заявил о возрождении американского духа.

Затем Трамп сказал о вымывании среднего класса на фоне экспорта рабочих мест за рубеж. Об открытых для иммигрантов и наркотиков границах США. Вскользь упомянул о новой инфраструктуре, о борьбе с наркоманией, помощи матерям и восстановлении городов.

Президент США отчитался о своих первых "40 днях", на создании новых рабочих мест остановился подробно. Он назвал корпорации, с которыми договорился о создании "десятков тысяч" рабочих мест в США, сообщил о сокращении государственных расходов и ограничении лоббирования. Упомянул о строительстве нового трубопровода в Дакоте, а также о том, что отныне изготавливаться трубы будут из американской стали.

Глава государства сообщил о поручениях ведомствам: борьба с преступными картелями и межведомственная координация. "Мы остановим поступление наркотиков в нашу страну", - заверил он. Трамп также обещал программы лечения для наркозависимых.

Об охране границ президент заявил: "Мы поможем безработным и сэкономим миллиарды долларов, обеспечим безопасность американцев". Он призвал восстановить законность и правопорядок. И вскоре "мы начнем строительство замечательной стены" вдоль южной границы, заверил Трамп.

Меры предпринимаются и по защите страны от радикального исламского терроризма, сказал Трамп. Он подчеркнул, что абсолютное большинство обвиненных в терроризме - иммигранты. Нужно предотвратить это: поощрение иммиграции - это не сострадание, а безответственность, указал он. Нельзя допустить, чтобы США стали прибежищем для террористов. Президент пообещал принять новые шаги по обеспечению безопасности.

Оглашая план по борьбе с ИГ, он заявил, что США будут сотрудничать с союзниками, в том числе в мусульманском мире, чтобы стереть это зло с лица Земли. Сказал о новых санкциях в связи с иранской ракетной программой. "И я еще раз заявляю о нашей нерушимой поддержке государства Израиль", - добавил он.

Агентство Reuters сообщило, что во время речи Трампа доллар потерял весь зафиксированный с начала дня рост по отношению к японской йене. Трамп в это время сказал о назначении нового судьи Верховного суда.

В речи Трампа говорилось и об огромном торговом дефиците и других экономических проблемах. Он призвал оставить позади некоторые разногласия между партиями и помочь перезапустить двигатель американской экономики, в частности, затруднив вывод рабочих мест за рубеж. Обещал снижение налогов для компаний внутри США. Также, по словам президента, он намерен добиваться снижения импортных пошлин на американские товары от других стран. Глава государства заявил, что верит в свободную торговлю, которая должна быть справедливой.

Дональда Трамп также обещал заняться легальной иммиграцией. Он привел примеры стран, которые готовы принимать людей в зависимости от их квалификации. По мнению президента, это позитивная иммиграционная реформа, ориентированная на повышение благосостояния американцев. Он вновь призывал демократов сплотиться в решении этих вопросов с республиканцами.

Кроме того, Трамп призвал конгресс отменить и заменить закон о реформе здравоохранения - Obamacare. Заменить на реформы, которые снизят затраты и улучшат доступ к медицинским услугам. Заставлять американцев покупать утвержденные страховки не было правильным решением, подчеркивает Трамп. Повысить доступность он хочет путем снижения стоимости страховки. Привел примеры проблем с медицинской реформой. Перечислил ряд принципов реформы: за всеохватность, против раздувания расходов, за снижение цен на лекарства и разрешение американцам покупать страховку в других штатах. Все это должно повысить конкуренцию и снизить затраты.

При аплодисментах республиканская часть конгресса вставала. Многие демократы оставались сидеть.

Затем Трамп перешел от здравоохранения к образованию. Призвал предоставить детям и их родителям свободу выбирать различные формы обучения.

Трамп призвал поддержать сотрудников правоохранительных органов, а также жертв преступлений. Еще одна грань безопасности: нужно обеспечить военных таким оружием, которое позволит "всегда побеждать", сказал он. Президент обещал отменить урезание расходов на оборону и дать больше денег ветеранам. Где на это взять средства - не сказал.

О внешней политике. "Мы решительно поддерживаем НАТО", - заявил глава государства. Он напомнил о победе в холодной войне. И о том, что партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства. И они начинают это делать, заверил Трамп. По его словам, он ожидает от союзников "справедливого вклада" в затраты.

Президент заявил, что единственный путь достичь мира - это создать условия для возвращения беженцев в родные страны для их восстановления. Америка хочет мира, и становится другом бывшим врагам, сообщил он.

В конце своего выступления Трамп уверил, что в будущем его выступление в конгрессе вспомнят как день начала новой эры величия США. Часть демократов сразу после речи Трампа покинула зал заседаний.

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