Гостендер на проектирование реконструкции Горхолла провели с нарушением закона

Конкурс на составление условий на проектирование выиграло архитектурное бюро Allianss Arhitektid. Позднее выяснилось, что победа и во втором — еще необъявленном — конкурсе, принадлежит той же фирме, потому что архитекторы Горхолла отдали авторские права Allianss Arhitektid, хотя это произошло уже после первого этапа конкурсной процедуры, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальная камера".

Юридическое исследование Министерства финансов также показало, что в проведении тендера были нарушения, и нормы конкуренции не соблюдены.

Архитектурное бюро Allianss Arhitektid в лице члена правления Индрека Тийги отказалось комментировать сложившуюся ситуацию.