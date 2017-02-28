Эксперимент: что ждет желающих нанять сиделку для пожилой женщины?

Итак легенда: нужен уход для пожилой дамы в возрасте 81 года. У нее деменция, но ухаживает и обслуживает себя сама. Мы решили обзвонить людей, давших в интернете объявления, чтобы узнать, что они предлагают и за какие деньги.

Звонок первый: Марина, живет в Ида-Вирумаа. Узнав, что клиент находится в Таллинне, предлагает вариант: «У нас двухкомнатная квартира, в одной комнате находимся мы с мужем, вторая – свободна».

Однако есть одно «но»: Марина отсутствует часть дня. Потому что у нее есть другие клиенты, к которым она ходит на дом. «Но у меня есть муж, он работает два через два», – заверяет Марина.

На вопрос, сколько будет стоить услуга круглосуточного проживания и питания в месяц, Марина называет довольно низкую, по сравнению с услугами сиделки или дома по уходу, цену: 350 евро, которая потом вырастает до 400 евро.

Второе объявление: женщина из Тарту готова присмотреть за пожилым человеком совершенно бесплатно, проживая у него. Однако в ходе разговора возникает впечатление, что дама весьма проблемная: у нее есть квартира, в которой живет ее сын с девушкой, она и, судя по фону, еще какой-то мужик, который активно вмешивался в беседу.

Дальше выясняется, что у Лизы трое детей, а она сама инвалид. Никаких курсов не оканчивала, но у нее есть опыт ухода за мамой. Прислать может только фото ИД-карты. Пробив ее имя по поиску, выясняется, что женщина три года назад попала в прессу в связи со скандалом со своим мужем. СМИ писали, что супруг избил ее, а также устроил поджог и нанес ущерб жителям дома в размере 35 000 евро.

Общее впечатление: дама не вызывает доверия. Читать статью полностью на mke.ee.