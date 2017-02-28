Знаменитый Маркко Мяртин снова сядет за руль раллийного автомобиля

Штурманом Мяртина будет бельгиец Стефан Прево. Именно в таком составе они в прошлом году одержали победу на "Ралли Отаго". Мяртин будет управлять автомобилем Ford Escort RS1800.

«Мне очень понравилось прошлогоднее ралли. И вот у меня снова появилась возможность принять участие в этой фантастической гонке. Думаю, будет весело», - сказал Мяртин в интервью изданию Otago Daily Times.

Стартующее 7 апреля ралли включает 14 спецучастков, общая протяженность которых составляет 285 километров. Всего на старт должны выйти порядка 100 экипажей.