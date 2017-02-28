Путин: в России не было, нет и не будет государственной поддержки допинга

"Еще раз хочу подчеркнуть: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом", - цитирует Путина "Интерфакс".

Президент подверг критике выводы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, указавшей на существование в РФ государственной системы поддержки допинга, в которую якобы было вовлечено более тысячи атлетов. В отчете комиссии также говорится о подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, доказательством чего являются царапины на пробирках, пишет newsru.com.

"Претензии нам о том, что там на каких-то пробах выявили какие-то царапины, - мы не понимаем, - заявил Путин. - Что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было. Значит, эти пробы где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение".

Вместе с тем Путин признал неэффективность сложившейся в стране системы антидопингового контроля и призвал прислушаться к замечаниям WADA и комиссии Макларена, несмотря на промахи в их работе. По его мнению, Россия должна признать случаи применения допинга, провести расследование и выявить виновных.

"Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии, к тому, что она сделала, к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям WADA. Потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга. Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина. Нужно об этом сказать прямо и это признать", - призвал он.

Путин рассчитывает на создание в РФ строгой и эффективной системы борьбы с допингом и выразил надежду, что "никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет".

"Мы создаем новую систему борьбы с допингом, мы передаем эту систему из Министерства спорта, из правительства в независимую организацию - так, как это во многих странах мира сделано, - на площадку Московского государственного университета", - отметил Путин, уточнив, что имеет в виду площадку МГУ не фигурально, а в прямом смысле этого слова.

"Разместим лабораторию на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами", - пообещал президент.