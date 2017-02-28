Демократы обвинили Трампа в игнорировании российской угрозы

"Президент игнорирует то, что Россия не является нашим другом и угрожает нашей национальной безопасности", - сказал представитель Демократической партии, комментируя выступление Трампа перед обеими палатами американского конгресса, сообщает Интерфакс.

Бешир также отметил, что Трамп своей политикой вредит отношениям США с традиционными союзниками, что наносит вред безопасности, а также то, что президент "объявил войну мигрантам".

Наблюдатели обратили внимание, что в выступлении Трампа Россия не упоминается. Он лишь декларировал, что США должны найти в мире новых друзей и наладить сотрудничество с различными странами в тех сферах, где их интересы совпадают.

"Америка намерена найти новых друзей и создать новые партнерства там, где интересы совпадают",- сказал он.