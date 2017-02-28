Цыплячьи двери и черные кошки: смотрим яркий интерьер

Поиск планировочного решения побудил хозяйку квартиры использовать нестандартные приемы, пишет Houzz.ru. Некоторые стены повернули под углом 75 градусов: таким образом удалось выиграть место под стиральную машинку в ванной и более естественно связать пространство кухни с лоджией.

Стиль интерьера стал результатом компромисса между дизайнером и ее мужем. «Мне хотелось нежных красок и цветочных орнаментов, — отмечает Анастасия, — я показывала Алексею много красивых картинок, но он был непреклонен. Сошлись мы на скандинавском стиле со светлыми стенами, природными цветами в отделке мебели и натуральными материалами. Правда, добавили красок и ярких пятен: чтобы показать ребенку предметы разного цвета, мы подобрали желтые двери, красные светильники и синее кресло, сделали зеленым пол в санузле».

План квартиры и много фотографий смотрим ЗДЕСЬ.