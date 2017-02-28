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Благодаря вмешательству портала инвалиду аннулировали штраф за парковку

Читатель: почему около Ида-Таллиннской больницы всего одно парковочное место для инвалидов?

Николай Караев
Николай Караев
журналист
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Вчера на портал Rus.Postimees.ee обратился наш читатель Валерий, инвалид с поражением опорно-двигательной системы. Валерий припарковал автомобиль на парковке возле здания Ида-Таллиннской центральной больницы, заехав на тротуарную плитку, – единственное парковочное место для инвалидов оказалось занято, – и был оштрафован.

«Я являюсь инвалидом с поражением опорно-двигательной системы, – написал нам Валерий. – Ходить могу только с помощью ортопедических аппаратов и двух палочек и только по ровной поверхности. Дойти от парковочного места до входа в Ида-Таллиннскую центральную больницу для меня уже проблема из-за наклона дороги. Проблема и в том, что у здания больницы (!) есть лишь одно парковочное место для инвалидов. Раньше парковочных мест для людей с ограниченными возможностями было два, но одно из них ликвидировали.

Я припарковал автомобиль на территории парковки, заехав на тротуарную плитку, но так, что не мешал ни проезду автомобилей, ни проходу пешеходов. С помощью супруги я с трудом выбрался из автомобиля и отправился ко входу в здание. Когда я прошел половину пути, появились Он и Она – блюстители парковочного порядка – с предложением перепарковаться. Мой автомобиль переделан на ручное управление, так что супруга перепарковать его, конечно, не могла. Я же отказался – не из вредности, а потому, что два раза подряд вылезать из автомобиля с моим больным сердцем мне чисто физически не под силу.

Мне выписали штраф. Я его уже оплатил. Но меня не покидает мысль, что одно парковочное место для людей с ограниченными способностями на парковке у больницы – это чье-то должностное преступление».

Портал Rus.Postimees.ee обратился в Ида-Таллиннскую центральную больницу. По словам главы экономического отдела больницы Сигне Роос, руководству очень жаль, что Валерий получил штраф за парковку.

«Раньше у нас было парковочное место для инвалидов у двери отделения экстренной медицины, но припаркованные там автомобили часто оставались на этом месте сутками и препятствовали продвижению машин скорой помощи, – объясняет Сигне Роос. – Таких препятствий для скорых быть не должно – для пациентов, которых они везут, каждая минута на счету. Поскольку посещаемость отделения экстренной медицины высока, а территория нашей больницы ограничена, увы, не все желающие могут припарковаться в непосредственной близости к входам. При этом мы никак не препятствуем людям с ограниченными возможностями подъезжать к дверям отделения экстренной медицины, чтобы выйти из машины, после чего сопровождающий может отъехать от дверей и припарковать машину в другом месте. На территории больницы есть и другие парковочные места для инвалидов, в частности, перед женской клиникой и поблизости от перинатального центра».

По словам Роос, больница пыталась избежать штрафования на парковке, но была вынуждена разрешить фирме AS Ühisteenused, которая следит за парковкой, это делать: все желающие на парковку не помещаются, автомобили в итоге паркуются в запрещенных местах, на траве, на тротуарах и мешают передвижению людей и транспортных средств. «Мы планируем расширить парковку, однако это требует дополнительных финансовых ресурсов. Мы ищем решение, которое уменьшило бы заботы приезжающих к нам на машине пациентов».

Ганем Хассон, глава отдела регулирования движения и парковочного контроля AS Ühisteenused, сообщил порталу, что вчера спрос на места на парковке у Ида-Таллиннской центральной больницы превышал их предложение. «Так как в последнее время возросло и количество обслуживающего больницу транспорта, очень важно следить за тем, чтобы обеспечивалось плавное движение транспорта и на его пути не было препятствий».

Что касается штрафа, выписанного Валерию, для которого перепарковка могла быть вопросом жизни и смерти, Хассон отмечает: «Движение транспорта на огромной территории больницы регулируют разные работники, и вполне возможно, что работник, который общался с Валерием и не оформил штраф по человеческим соображениям, просто не смог передать эту информацию коллеге. В ходе повторной проверки штраф оформил уже другой работник, у которого не было сведений о том, что речь идет о человеке с ограниченными способностями».

Ганем Хассон сообщил также, что AS Ühisteenused договорилась с Ида-Таллиннской центральной больницей об отмене штрафа.

«Сегодняшний случай можно считать исключением, – говорит Хассон, – и мы обращаем внимание на то, что при парковке машины следует придерживаться правил, потому что транспортное средство, оставленное в неположенном месте, может затруднить путь другим нуждающимся в помощи людям. Кроме того, когда вы планируете посетить врача, следует учитывать, что вы потратите какое-то время на поиски парковочного места – часто приезжающих на машинах пациентов больше, чем парковочных мест, и гарантировать парковочное место поблизости от больницы всем желающим невозможно».

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