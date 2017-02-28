Сегодня в Лахти эстонский лыжник постарается всех удивить

Всего в соревнованиях примут участие 55 спортсменов.
На малом трамплине Ильвес занял 23-е место. Также Эстонию будут представлять Кайл Пихо, Хан-Хендрик Пихо и Карл-Аугуст Тйрмаа.
Сегодня на проходящем в финском Лахти чемпионате мира эстонский спортсмен Кристьян Ильвес, участвующий в лыжном двоеборье, примет участие в прыжках с трамплина, пишет Postimees.
Всего в соревнованиях примут участие 55 спортсменов.
На малом трамплине Ильвес занял 23-е место. Также Эстонию будут представлять Кайл Пихо, Хан-Хендрик Пихо и Карл-Аугуст Тйрмаа.
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