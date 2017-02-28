Полиция выяснила страшные подробности темной жизни архитекторов-педофилов

61-летний Пальм является архитектором с высшим образованием. Однокурсники говорят, что Пальм был немного замкнутым, тихим, но смышленым студентом. Несмотря на то, что СМИ несколько раз называли Пальма известным эстонским архитектором, на самом деле он ничем особенным на своем поприще не отметился, пишет Pärnu Postimees.

Имя Пальма в профессиональных кругах на слуху, но за последнее 15 лет никто с ним из опрошенных газетой тесно не контактировал.

В 1999 году Пальм и Хено создали предприятие, которое занимается проектировкой. Фирма проработала в течение 17 лет без каких-либо трудностей, и каждый год выходила в прибыль.

В 2014 году в полицию поступило сообщение о том, что двух людей в возрасте постоянно можно наблюдать с несовершеннолетними в общественной сауне. Работники сауны догадались, что мальчики не могут быть детьми или внуками мужчин.

Началась полицейская операция, в ходе которой стражи правопорядка наблюдали за Пальмом с апреля по сентябрь 2014 года. Выяснились шокирующие подробности тайной жизни архитекторов.

Пальм соблазнял несовершеннолетних деньгами, сигаретами и алкоголем. Самой юной жертве было 10 лет, самой старшей – всего 17. Для того чтобы жертва согласилась удовлетворить желания Пальма, он проводил с ней долгую предварительную работу: долго общался, покупал еду, сигареты и предлагал деньги. Устраивал гриль-пикники и ходил вместе плавать.

Дети становились зависимыми от подарков, а сам архитектор сначала ничего не требовал взамен. Следующим шагом он приглашал детей на свою дачу на колесах. Пальм предлагал несовершеннолетним распивать вместе с ним алкоголь и катал детей на своем автомобиле-караване.

Постепенно Пальм начинал намекать на интимную близость. Например, в обмен на деньги, в шутку или всерьез спрашивал: «А поцеловать?» Один мальчик согласился сделать Пальму массаж за три евро и 50 центов. «А пипку помассируешь?», - спросил во время массажа мужчина.

Прикосновения, массаж и непристойные комментарии принимали все более извращенные формы. Дети удовлетворяли архитектора руками и ртом. Дело доходило и до иных форм сексуальных контактов.

На ночь несовершеннолетние оставались у Пальма в караване. Полиция обнаружила в телефоне мужчины фото голых детей.

Вместе с Пальмом иногда в сауну с детьми ездил и Хено. «Изнасилование по обоюдному согласию допустимо», - говорил Хено мальчикам. Однажды он вступил в сексуальную связь с 17-летним подростком, когда Пальма не было рядом. За это он заплатил юноше деньги.

Напомним, что в июне этого года Пярнуский уездный суд в порядке ускоренного делопроизводства приговорил Пальма к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы, а Хено к двум годам и восьми месяцам.

Ни Пальм, ни Хено с решением суда не согласились и обжаловали его в Таллиннском окружном суде. 13 октября Таллиннский окружной суд оставил в силе решение Пярнуского уездного суда.

В ноябре архитекторы обратились в Государственный суд. Вчера они окончательно были признаны виновными, так как Госсуд не принял жалобу к рассмотрению.