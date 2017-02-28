Среда, 1. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Разговор двух стен или в переводе с дипломатического

Алексей Иванов
Алексей Иванов
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Прошедшая сегодня пресс-конференция министров иностранных дел Германии и Эстонии оставила странное впечатление. Встреча за закрытыми дверями завершилась, а коллеги не нашли общего языка, кроме нескольких риторических вещей, вроде “солидарности”, “рисков” и прочих “озабоченностей”. 

Тон задала журналистка Postimees, сходу, по бумажке зачитав вопрос об оборонных расходах, чем и определила дальнейшее развитие беседы. В общем, это был разговор двух стен, облеченный в жесткий дипломатический "новоспик". В переводе на человеческий это выглядело примерно следующим образом.
 

Свен Миксер: Мы живем рядом с очень опасной Россией. Посмотрите, что она устроила на Украине. У них там Путин и очень много танков. В НАТО все обязаны тратить 2% ВВП на оборону, мы так и делаем. Мы молодцы и ждем, пока наши партнеры подтянутся. Мы должны быть как никогда едины. 

Зигмар Габриэль: Да, действительно. Имеются определенные риски. Есть соседи с амбициями. И мы готовы продемонстрировать единство и солидарность. Кстати, нет никакой речи об обязательствах тратить 2%, это всё мечты, и не самые рациональные. Европейская безопасность - это не купленные танки и другие устройства, это архитектура, это дипломатия, это работа по многим фронтам. 

Свен Миксер: На саммите НАТО в Уэльсе было решено, что будем тратить, пусть не сразу, но будем стремиться. Чтобы через десять (уже осталось 8) лет все мы тратили по два процента - вот тогда наступит настоящая безопасность. Мы, кстати, уже выполняем обязательства. Наши соседи наметили график выхода на установленный показатель, и мы ждем пока наши партнеры подтянутся. А то Путин не дремлет. 

Зигмар Габриэль: Это вы большие молодцы, и Эстония - наш уважаемый и важный партнер, и позвольте, в Уэльсе мы говорили о том, что 2% ВВП - это тот уровень затрат, который превратил бы НАТО в настоящую военную машину, но давайте смотреть правде в глаза. Мы не обещаем на сегодняшний день таких трат со своей стороны. Это около 10% нашего годового бюджета - совершенно нереальная цифра. Кроме того, мы сейчас вынуждены решать проблемы, возникшие в ходе предыдущих неудачных интервенций - Ливия вот, например. Мы приняли миллион беженцев, и это тоже как бы расходы на безопасность. Давайте смотреть на вещи шире. 

В общем, по факту, Габриэль мягко намекнул всем присутствующим на то, что Германия “религию двух процентов” не принимает и никаких обещаний давать не будет. Кроме того, глава немецкого МИДа, как настоящий дипломат, всячески избегал называть имена и географические объекты, зная, что каждое его слово будет подробно интерпретироваться и старательно толковаться сонмом аналитиков по обе стороны океана. Сложно сказать, что вынесет из сегодняшней беседы эстонская пресса, но было крайне интересно наблюдать сегодня схватку лозунгов и догм, которыми оперировал Миксер, против мягкой и тонкой дипломатии Габриэля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАввпгерманияЗигмар Габриэльоборонароссиясвен миксерэстония
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