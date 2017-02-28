Разговор двух стен или в переводе с дипломатического

Тон задала журналистка Postimees, сходу, по бумажке зачитав вопрос об оборонных расходах, чем и определила дальнейшее развитие беседы. В общем, это был разговор двух стен, облеченный в жесткий дипломатический "новоспик". В переводе на человеческий это выглядело примерно следующим образом.

Свен Миксер: Мы живем рядом с очень опасной Россией. Посмотрите, что она устроила на Украине. У них там Путин и очень много танков. В НАТО все обязаны тратить 2% ВВП на оборону, мы так и делаем. Мы молодцы и ждем, пока наши партнеры подтянутся. Мы должны быть как никогда едины.

Зигмар Габриэль: Да, действительно. Имеются определенные риски. Есть соседи с амбициями. И мы готовы продемонстрировать единство и солидарность. Кстати, нет никакой речи об обязательствах тратить 2%, это всё мечты, и не самые рациональные. Европейская безопасность - это не купленные танки и другие устройства, это архитектура, это дипломатия, это работа по многим фронтам.

Свен Миксер: На саммите НАТО в Уэльсе было решено, что будем тратить, пусть не сразу, но будем стремиться. Чтобы через десять (уже осталось 8) лет все мы тратили по два процента - вот тогда наступит настоящая безопасность. Мы, кстати, уже выполняем обязательства. Наши соседи наметили график выхода на установленный показатель, и мы ждем пока наши партнеры подтянутся. А то Путин не дремлет.

Зигмар Габриэль: Это вы большие молодцы, и Эстония - наш уважаемый и важный партнер, и позвольте, в Уэльсе мы говорили о том, что 2% ВВП - это тот уровень затрат, который превратил бы НАТО в настоящую военную машину, но давайте смотреть правде в глаза. Мы не обещаем на сегодняшний день таких трат со своей стороны. Это около 10% нашего годового бюджета - совершенно нереальная цифра. Кроме того, мы сейчас вынуждены решать проблемы, возникшие в ходе предыдущих неудачных интервенций - Ливия вот, например. Мы приняли миллион беженцев, и это тоже как бы расходы на безопасность. Давайте смотреть на вещи шире.