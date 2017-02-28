Не спешите выбрасывать! Как избавиться от старых книг и при этом заработать

Раньше, помнится, сдавали макулатуру. С 1960-х годов в СССР существовала целая система сбора макулатуры. К этому активно привлекались ученики, более того – для школ даже устанавливали нормы по сбору. Чтобы стимулировать граждан, за сданную макулатуру им предлагали талоны на дефицитные товары. Сейчас от этих мероприятий и акций остались одни воспоминания.

Мы решили сделать небольшой обзор мест, куда можно было бы принести старые книги, которые вам уже не нужны, а выбросить их жалко. Но всегда стоит помнить, что книги должны быть в хорошем состоянии и свое желание пожертвовать книги необходимо заранее согласовать с руководством предприятий.

Больницы берут, но не все и не всё

Обычно, когда человека кладут в больницу, он берет с собой свои любимые книги и зачастую забывает их там. Однако есть и люди, которые просто приносят свои книги в дар больницам.

«Нашей больнице жертвовали газеты и журналы в хорошем состоянии, а также настольные игры», - говорит глава по связям с общественностью больницы Тартуского университета Кристи Таэль.

Она уточняет, что жертвовали – значит, отдавали бесплатно. Также люди связывались с клиникой, чтобы уточнить, есть ли необходимость в тех или иных книгах. Только в таких случаях можно получить информацию о месте и времени передачи книг больнице.

Но не все так однозначно. Не все больницы готовы принимать из рук граждан пожертвования в виде книг.

«Северо-Эстонская региональная больница не берет книги. Мы не считаем это возможным по многим причинам, но в первую очередь по причине необходимости контроля инфекций», - рассказывает глава отдела по обслуживанию клиентов этого медицинского учреждения Аннели Карьяма.

По ее словам, пациенты сейчас находятся в больницах очень короткое время, поэтому многие и не успевают ничего прочесть. К тому же некоторые пациенты забывают свои книги, которые и пополняют полки в больнице.

Но есть и больницы, которые уже не один год ведут сотрудничество как с гражданами, так и с различными организациями по обмену книг.

«Книги, которые нам отдают, расходятся по разным отделениям. Например, в отделение по уходу за больными или в дневной центр психиатрии», - говорит специалист по коммуникациям Пярнуской больницы Эда Амур.

По ее словам, в последнее время мест для книг в больнице становится все меньше, и они вынуждены отказывать всем тем, кто желает сделать доброе дело.

«А с 2014 года в нашем детском отделении появились книжные карусели. Они появились у нас благодаря совместной работе нескольких предприятий – свой вклад внесли Центр детской литературы, фонд «Помогаю детям» и паевое товарищество Plaat Detail совместно с фирмой ASSI», - рассказывает Амур.

По ее словам, отдел детской литературы Пярнуской городской библиотеки постоянно пополняет и обновляет ассортимент карусели, и поэтому для каждого нового ребенка в больнице это большая радость.

В детский дом – с большой радостью

Конечно, одно из первых мест, куда можно и нужно отдавать книги, – это детские дома. Там детишки редко видят что-то новое и интересное, поэтому книги, пусть и прочитанные вашими детьми, будут для них полезным и развивающим занятием.

«Нам приносят и дарят очень много книг как частные лица, так и фирмы, - говорит глава Таллиннского детского дома Леэна Масинг. - Только есть одна разница – частные лица часто хотят почистить свои шкафы и приносят нам уже использованные книги, а фирмы отдают новые книги, которые остаются у них на складах».

Она также уточняет, что как правило от частных лиц они стараются книги не брать, а предложения фирм рассматривают очень тщательно, ведь если на складе осталась всего одна книга, она вряд ли вызовет интерес у детдома.

Есть также небезызвестная детская SOS-деревня, которая с удовольствием примет книги. По утверждению специалиста по коммуникациям Анники Реммель, лучше приносить детские книги, например необходимые для школы учебники и литературу. Также подойдут справочники, которые помогут ребятам в обучении.

«Мы с удовольствием примем книги, только не в большом количестве. Так как домики у нас маленькие, и мест, куда можно ставить книги, не так много, - говорит Реммель, - Для этого нужно написать нам на электронную почту письмо, где указаны книги, которые вы хотели бы пожертвовать. Мы примем как русскую, так и эстонскую литературу».

В церковь – с определенной тематикой

Те книги, которые вам уже не нужны, можно принести и отдать в церковь, но стоит помнить, что не все книги принимаются. Например, приход собора Александра Невского не принимает книги не православного содержания.

«Да и православную литературу мы берем в исключительных случаях. Например, когда умирает человек и родственники просто не хотят выбрасывать в мусор его книги», - говорит староста прихода Андрей Зимарин.

Он подчеркивает, что православная литература ни в коем случае не должна попадать в мусор. Если она не нужна, то лучше просто сжигать.

«Какие-то принесенные книги нам удается раздать нашим прихожанам, а остальное приходится сжигать самим, - рассказывает Андрей Зимарин. - Раньше с этим не было проблем, так как в церкви было печное отопление. Все можно было сжечь в печах. А сейчас центральное, поэтому приходится искать другие варианты».

Чтобы пожертвовать книги приходу собора Александра Невского, необходимо обратиться к старосте прихода.

Книгам место в библиотеках

Самое логичное и правильное место, чтобы пожертвовать книги, – это библиотеки. По всей стране очень много библиотек, которые с радостью примут книги.

«Мы принимаем книги исходя из необходимости пополнения коллекции, а также из задач, прописанных в законе», - говорит специалист по связям с общественностью Национальной библиотеки Крыыт Филиппов.

По ее словам, из всех пожертвованных книг они выбирают недостающие экземпляры эстонских типографий, видеосъемки и звуковые записи, а также редкие книги и зарубежную литературу по гуманитарным и социальным направлениям.

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