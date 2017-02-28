В Польше начались испытания парома Piret

Об этом BNS сообщила в среду пресс-служба заказчика судна — предприятия TS Laevad. По ее данным, в ходе испытаний будут протестированы различные системы судна — его электроника, автоматические и навигационные устройства.

Они будут отрегулированы в соответствии с реальными условиями работы судна в открытом море.

Наряду с представителями компании TS Laevad и судоверфи Remontowa в испытаниях участвуют специалисты строительного надзора, поставщики крупногабаритного оборудования. Испытания продолжатся от трех до пяти дней. Полностью судно будет готово к передаче заказчику через месяц — полтора.