Скачайте обои-календарь от Rus.Postimees.ee на март

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Обои доступны в нескольких размерах. Выберите нужный размер и установите открывшуюся картинку в качестве обоев на своем компьютере.
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Мать и ребенок могут потерять квартиру!
Прошедшая сегодня пресс-конференция министров иностранных дел Германии и Эстонии оставила странное впечатление. Встреча за закрытыми дверями завершилась, а коллеги не нашли общего языка.
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