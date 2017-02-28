Российская экс-гимнастка Ольга Корбут, продавшая свои медали, заявила, что счастлива вдали от родины

Корбут попала в новостные ленты после продажи на аукционе в США своей коллекции олимпийских наград за 180 тысяч долларов. В результате онлайн-торгов с молотка ушли не только медали знаменитой спортсменки, но и значки и аккредитации с различных чемпионатов, а также ее гимнастический купальник и тренировочный костюм, сообщает newsru.com.

"Боже, русские СМИ сказали, что я продала свои медали, потому что разорилась. Это ложь! Я счастлива и здорова, живя в Аризоне. У меня великолепная жизнь!", - написала Корбут в Twitter.

Ольга Корбут родилась в Белоруссии и выступала за сборную СССР. В 1991 году она вместе семьей переехала в США и имеет американское гражданство. Бывший муж гимнастки - солист группы "Песняры" Леонид Борткевич - после развода в 2000 году вернулся в Белоруссию.

В начале нулевых сын Корбут Ричард Борткевич был признан виновным в подделке 100-долларовых купюр с помощью компьютера, а сама Ольга была арестована за кражу продуктов в супермаркете.