Китайская компания разработала мобильную камеру с пятикратным оптическим увеличением

Телескопический объектив устроен как перископ: свет из объектива направляется на матрицу, которая располагается сбоку от него (а не за ним). Таким образом инженеры получили корпус камеры всего 5,7 миллиметра толщиной. Основной объектив увеличивает только в три раза, но вместе со вторым объективом он дает увеличение в пять раз без потери качества. Для сравнения: камера iPhone 7 Plus имеет двукратное оптическое увеличение, камера Asus ZenFone Zoom — трехкратное, пишет birdinflight.com.

Камера создана совместно с израильским стартапом Corephotonics, который уже разрабатывал свою Hawkeye Camera с пятикратным оптическим увеличением, oppos-smartphones-will-soon-have-5x-optical-zoom/" rel="nofollow" target="_blank">пишет CNET. Oppo не уточнила, в каких смартфонах появится представленная камера и когда ее выпустят на рынок.