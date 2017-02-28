Россия в своих атаках на Запад опирается на три вектора: силу, деньги и информацию. Все три повышают эффективность друг друга.

Цели — от отдельных лиц до стран. На микроуровне вектор силы выражается в убийствах, отравлениях, избиениях, ограблениях со взломом, шантаже и вымогательстве.

На макроуровне у России отсутствует военная сила СССР, но она эффективно пользуется той, что есть. Россия бряцает оружием не для того, чтобы продемонстрировать, что может в полноценном противостоянии одержать верх над НАТО. Этого она не может.

В то же время, внезапные учения, особенно проходящие при участии противовоздушных систем и малого ядерного оружия, действительно подают сигнал, что Россия готова быстро эскалировать ситуацию. Для многих на Западе, который слишком глубоко погрузился в последовавшее за 1991 годом упоение самодовольством, этот риск того не стоит.

Векторы совпадают и здесь: совместное влияние силы и пропаганды приводит к распространению страха.

Эти векторы отлаженно действуют вместе и в рамках «взломов и утечек», которые мы видели в прошлом году в политике США (и которые ожидаются в этом году на европейских выборах). Кража данных частных лиц из компьютерных сетей мало отличается от взлома офиса: и то, и другое является преступлением. В то же время, если не использовать эти данные, кража не имеет особого эффекта. Публикация украденного материала (напрямую или передача его в СМИ) создает преимущество подобных атак.

Действия России в пользовании информационным вектором гораздо эффективнее подхода СССР во время холодной войны. Благодаря интернету появились измерения анонимности, сиюминутности и всеохватности. Можно отправить электронное письмо с вымышленного адреса и создать убедительно выглядящий сайт. Если предпринять несколько разумных мер осторожности, никто не узнает, кто вы на самом деле. Материал, отправленный вами, за считанные секунды становится доступным по всему миру. Это было невозможно с телексом и коротковолновым радио, хотя и эти технологии когда-то (всего 30 лет назад) были чудом для своей эпохи.

Россия небогатая страна, но она эффективно использует деньги скрытыми и тайными способами, покупая политиков, партии, СМИ и популярные публичные фигуры вроде спортивных клубов. Кроме того, она дает пожертвования направляющим публичные дебаты институтам вроде аналитических центров и университетов и создает плацдармы с помощью торговли и инвестиций. Информационный вектор увеличивает силу России.

Этому сложно противостоять. Мы считаем бизнес хорошим делом — pecunia non olet (деньги не пахнут ), как говорили древние римляне. Мы пацифисты по своей натуре и считаем, что ответом на конфронтацию является диалог. Когда мы имеем дело с информацией, мы ставим справедливость выше правды. Зачем трудиться с принятием решений, когда можно рассматривать позиции всех сторон как имеющие ценность взгляды? В ситуации, где распространяется столько «фейковых новостей» (которые раньше называли плохой журналистикой), российская пропаганда не выделяется.

Решение ни в коем случае не в путинизации наших обществ. Цена свободы — человеческие ошибки, люди должны и впредь ошибаться.

Но мы можем лучше соблюдать свои правила. Шпионящие в пользу России люди должны бояться, например, личного и профессионального позора, бояться потерять работу и сесть в тюрьму. Это происходит недостаточно часто, как показал скандальный инцидент, когда британский университет вновь взял на работу осужденного в Дании за шпионаж в пользу России финского академика.

Мы также могли бы вести себя гораздо строже с носящими галстуки соучастниками, которые делают денежный вектор России столь эффективным. Западные банкиры, юристы и бухгалтеры — самое слабое место кремлевских укреплений. Они знают, кто украл деньги и где они спрятаны. Мы должны вытянуть их тайны. Мы также можем подвергнуть опале и помешать тем, кто наживается на распространении дезинформации.

Мы выиграли прошлую холодную войну благодаря сдерживанию, оно может помочь нам одержать победу и в новой холодной войне.