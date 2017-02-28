Неизвестные взломали торговый центр в Котхла-Ярве

«Начато дело о проступке по статье Пенитенциарного кодекса, которое предусматривает деяние, направленное против малоценной вещи и имущественного права. На данный момент никто не задержан», - сообщила порталу Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кертту Кралль.

По словам Валентины, продавца одного из отделов этого торгового центра, то утро, когда был совершен взлом, она запомнит надолго. «Прихожу на работу, а двери взломаны. Управляющая говорят: не пугайся, нас „бомбанули“. Бегу к своему отделу, а там кассовый аппарат ну просто вдребезги. Центы разбросаны по полу. Скрепленные скрепкой бумажные купюры, к счастью, удачно выпали, злоумышленники их не заметили».

«Большого ущерба они нам не причинили, но сколько беспорядка от них было... О нервах я вообще молчу», - добавляет она.