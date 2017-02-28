Внимание: розыгрыш, посвященный восьмому марта!

Хотя 8 марта уже давно не является государственным праздником, этот день остался в наших сердцах навсегда. Посмотрите, сколько цветов покупают 8 марта, как тепло поздравляют мужчины не только своих любимых, жен, мам, бабушек, сестер и дочерей, но и коллег. Хотим и мы поздравить вас, наши милые читательницы. В связи с этим портал Rus.Postimees.ee объявляет розыгрыш.

Наш приз - романтический ужин на двоих в таллиннском ресторане Oro resto, который состоится 8 марта в 19 часов.

Фото: Oro resto logo

Кроме вкусной еды победителей ждет знакомство с владельцами ресторана Борисом Вакарюком, который лично угостит их вином, и шеф-поваром Антоном Ростовцевым, который предложит изысканное меню. Ресторан находится на Вышгороде по адресу Кирику пыйк, 4а.

Фото: Vau Lilled logo

8 марта без цветов не бывает. Праздничный букет вам преподнесет представитель цветочной фирмы Vau Lilled, недавно открывшей два роскошных магазина в Таллинне.

Ждет победителей и фотосессия. Фоторепортаж с ужина будет опубликован на портале и на нашей странице в Facebook. C условиями розыгрыша вы сможете познакомиться в окне ниже. Участвуйте и выигрывайте! С наступающим праздником!