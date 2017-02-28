ФИФА официально разрешила Зозуле играть за четвертую команду в течение сезона

В течение одного сезона игрок не имеет права быть заявленным за четыре клуба, а Зозуля уже оказывался официально игроком «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано», но последние позже отказались от аренды украинца из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах.

Ранее игроком рассматривался вариант с возвращением в «Днепр», однако днепряне не могут подписывать новых игроков из-за задолженностей по зарплате, сообщает gazeta.ru.

Новый сезон еще не начался в МЛС, китайской Суперлиге, чемпионате Норвегии и ряде других лиг.