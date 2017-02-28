Назван самый популярный у пользователей соцсетей отель мира

У официальной страницы пятизвездочной гостиницы в Facebook в настоящее время свыше 544,7 тысячи подписчиков. Кроме того, в Instagram на профиль Burj Al Arab подписаны 504 тысячи человек, пишет lenta.ru.

В марте отель запускает специальную кампанию с целью отблагодарить своих подписчиков. До 21-го числа этого месяца сотрудники отеля будут делиться выложенными постояльцами снимками гостиницы в Facebook и лайкать их в Instagram.

Burj Al Arab расположен на искусственном острове на расстоянии 270 метров от берега и соединен с сушей при помощи моста. Высота гостиницы — 321 метр, количество этажей — 60.

Построенный в форме паруса арабского судна отель открылся в декабре 1999 года. Burj Al Arab является одной из самых дорогих гостиниц в мире. Тарифы на размещение варьируются от одной тысячи до 28 тысяч долларов. Руководство отеля характеризует его как семизвездочный, что не является официальной классификацией.