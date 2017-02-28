Бесконечные командировки: зачем старейшина Тарту уехал в Россию?

По чьему приглашению и зачем старейшина отправился в столицу России? «Там происходит ярмарка музеев. Это большая выставка. Посмотрим, может, что-нибудь и для центра подыщем», - сказал волостной старейшина, который также является председателем правления фирмы Saadjärve, которая обслуживает «Центр ледникового периода», пишет Tartu Postimees.

Заместитель директора Эстонского национального музея Вильяр Похомов отметил, что на ярмарке можно будет посмотреть различную мебель и приспособления, предназначенные для музейных экспозиций на открытом воздухе.

Однако почему в документах не указаны партнеры, по приглашению которых Сооп едет в командировку? «Мы сами проявляем инициативу, то нас никто не приглашает. Оплачиваем поездки тоже сами», - отметил он.

А почему тогда не указана цель поездки? «А должна быть указана? Насколько я помню, не должна. Это вопрос к юристам», - отметил он.