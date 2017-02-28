А вы уже получили свои денежки? Налогово-таможенный департамент вернул 65,5 млн евро

По словам ведущего специалиста Налогово-таможенного департамента Ханнеса Удде, в этом году наиболее активный период декларирования прошел гладко, что позволило раньше обычного начать перечисление возвращаемых средств на банковские счета людей. «По состоянию на конец февраля подавляющее большинство людей, у которых с отчетностью все было в порядке, уже получили возврат переплаченного подоходного налога», - пояснил Удде в переданном BNS пресс-релизе.

Одной из причин быстрого возврата подоходного налога стал и рост представленных деклараций, оформленных в «один клик мышкой». «Если в прошлом году всего лишь просмотром предварительно заполненной декларации и кликом кнопки, подтверждающей правильность данных, декларации представили 52 процента налогоплательщиков, то в этом году их число выросло до 46 процентов», - рассказал Удде.

Более 20 процентов деклараций о доходах в этом году были представлены с использованием идентификации на основании ИД-карточки. «Мы призываем людей смелее пользоваться для этой цели своими ИД-карточками и системой мобильной-ИД, поскольку уже в 2018 году в электронную систему Налогово-таможенного департамента можно будет войти только с помощью ИД-карточки и мобильной идентификации», - напомнил Удде.

Ходатайства о возврате подоходного налога для низкооплачиваемых работников вместе с декларацией о доходах подали почти 60 000 человек, у них на данный момент есть право получить в общей сложности 22 млн евро уплаченного подоходного налога. Ходатайство это можно подать только после того, как будет подана декларация о доходах, в случае, если сумма заработанных ими в течение прошлого года средств составила менее 7871 евро, они работали по меньшей мере шесть месяцев с полной нагрузкой и их работа в течение шести месяцев не прерывалась.

Возврат низкооплачиваемым работникам осуществляется за счет уплаченных ими в прошлом году подоходного налога от работы. Это означает, что если на основании декларации о доходах весь подоходный налог уже возвращен или если доходом лица является только пенсия, то сумма возвращаемого подоходного налога низкооплачиваемого лица составляет ноль евро.