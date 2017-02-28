Нортуг раскритиковал руководство сборной Норвегии: это скандал!

Нортугу пришлось не по вкусу решение руководства сборной, решивший не включать Эмиля Иверсена в состав команды на 15-километровую гонку классическим стилем, пишет Postimees.

25-летний норвежский спортсмен на днях столкнулся с финном Иво Нисканеном в ходе командного спринта. После этого в его адрес стали поступать угрозы от фанатов из Финляндии. После этого случая норвежцы решили не включать Иверсена в гонку на 15 км классическим стилем, пишет Dagbladet.

«Результаты текущего сезона говорят о том, что Эмиль обязательно должен был участвовать в 15-километровой гонке, - сообщил раздосадованный Нортуг. - Это скандал, что его не включили в состав».

За свою карьеру 25-летний Иверсен одержал победу на четырех этапах Кубка мира. В трех случаях речь шла о гонке классическим стилем.

Тренерский штаб сборной Норвегии решил не ставить Иверсена на гонку на 15 км, что сильно расстроило лыжника, который и без того находился в подавленном состоянии. В итоге он решил сняться с оставшихся гонок чемпионата мира и в спокойной обстановке готовиться к заключительным стартам сезона в Кубке мира.