Лотерея в феврале озолотила двух счастливчиков: кто же эти люди?

На сегодняшний день победители оформили свои выигрыши. Оба они - молодые люди.

Выигравший в Bingo Loto 352 599 евро молодой человек учится в западной Эстонии, билет купил в интернете. Молодой человек планирует инвестировать часть денег, а на остальные купить новый автомобиль. Это его первый выигрыш в лотерею. О своей удаче он рассказал пока только членам семьи.

Молодой человек, выигравший в Viking Lotto 101 082 евро, живет в Кохтла-Ярве и работает в сфере энергетики. Он не состоит в браке, но с улыбкой говорит: «Теперь скоро буду». На выигранные деньги он планирует отремонтировать свою квартиру и поддерживать родных. И для этого молодого человека выигрыш оказался первым в жизни. При этом 22 февраля он выиграл дважды, правда второй выигрыш составил всего два евро и 10 центов. Он тоже пока рассказал о выигрыше только членам семьи.