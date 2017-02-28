Болельщики собрали для сборной Эстонии по волейболу почти 25 000 евро

В прошлом году сборная показала отличные результаты - триумфальное выступление в Европейской лиге позволило подняться в Мировую лигу, пишет Postimees.

Предполагается, что собранные средства пойдут на выплату премий и для мотивации игроков.

«Я очень рад тому, что нам удалось реализовать данную идею. Несмотря на то, что поставленная цель по сбору 24 000 евро сначала казалась нереальной, поклонники волейбола доказали, как сильно они любят этот вид спорта», - поведал организатор акции Лаури Каспер.

Игроки сборной также были приятно удивлены тем, как много людей откликнулось на призыв.