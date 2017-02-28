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Будьте в тренде: используйте модный цвет

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Каждый год институт цвета Pantone выбирает оттенок, которому будет суждено будет стать ведущим в мире моды и дизайна в ближайшие несколько сезонов, пишет Homester.com.ua. 

Так, в течение прошлого 2016 года нам посчастливилось любоваться сразу двумя модными оттенками: розовым кварцем и голубой безмятежностью, а еще год назад лейтмотивом в мире дизайна звучал томный и совершенно поразительный цвет марсала.

Итак, представляем вашему вниманию удивительный, легкий и искристый цвет наступившего года – желто-зеленый оттенок под названием Greenery (гринери). Специалисты института выбрали этот цвет как символ пробуждения сознания человека и его новых начинаний, ведь ярко-зеленый вызывает прямые ассоциации с молодой листвой, которую мы видим в самом начале весны.

Если привычный и несколько сдержанный образ кухни в вашем доме давно не радует глаз, рекомендуем внимательнее присмотреться к теплому желто-зеленому оттенку. Он действительно творит волшебство, и уж точно преобразит сердце дома: покрасьте стену, деревянные фасады, дверь, стулья, или же просто выберите зеленый текстиль.

Фото: homester.com.ua

В гостиной проходят дружеские и семейные встречи, а значит, пространство в ней проникнуто особенной атмосферой непринужденности и веселья. Яркий зеленый оттенок поможет подчеркнуть радушие хозяев, и заставит гостей чувствовать себя свободнее.

Проще всего освежить гостиную с помощью зеленого цвета весны, заменив наволочки декоративных подушек или настольный декор. Кардинальным вариантом станет замена ковра, обивки мебели или обоев.

Фото: homester.com.ua

Множество вариантов использования яркого модного желто-зеленого цвета смотрим ЗДЕСЬ

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