Вы это видели? В Англии футболисты

Необычным получился первый гол "Нюкасла", когда после нескольких рикошетов мяч угодил в "девятку".
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 28-й тур
Брайтон – Ньюкасл – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Мюррэй, 14 (с пенальти); 1:1 – Диаме, 81; 1:2 – Перес, 89.
В матчах 28-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» на выезде вырвал победу над «Брайтоном» и возглавил турнирную таблицу, а «Астон Вилла» в родных стенах переиграла «Бристоль» благодаря голам Коджиа и Хурихейна.
Необычным получился первый гол "Нюкасла", когда после нескольких рикошетов мяч угодил в "девятку".
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 28-й тур
Брайтон – Ньюкасл – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Мюррэй, 14 (с пенальти); 1:1 – Диаме, 81; 1:2 – Перес, 89.
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