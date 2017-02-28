Из России запрещено ввозить семена полевых и овощных культур

«Поскольку сезон посева только начинается, то таможенники уже несколько раз столкнулись на границе со случаями, когда люди по незнанию везли с собой из России семена, которые запрещено ввозить в Эстонию. К сожалению, в таком случае необходимо либо отвезти товар обратно в Россию, либо от него отказаться на границе», – сказал руководитель Восточного таможенного пункта Налогово-таможенного департамента Вольдемар Линно.

Семена цветов и большую часть пряных растений по-прежнему можно ввозить в Эстонию, однако важно помнить, что беспошлинно их можно ввезти на сумму до 22 евро. Вообще запрещено провозить через границу семена полевых культур, например ржи, ячменя, пшеницы или овощей (моркови, тыквы и помидоров).

«В Эстонию можно ввозить семена, которые были произведены и проданы в соответствии с требованиями Европейского союза. Для подтверждения этого упаковки с семенами соответственно маркируются. Это дает потребителю уверенность в том, что данные семена высокого качества и были соответственно проверены», – объяснила руководитель бюро семян Департамента сельского хозяйства Пийя Пуусепп. «Таким образом защищает ЕС своих селекционеров и производителей семян от нечестной конкуренции».

В пограничных пунктах имеются информационные плакаты от Департамента сельского хозяйства, а также эту информацию на месте распространяют таможенники. В случае возникновения вопросов можно позвонить в Налогово-таможенный департамент по телефону 880 0814, а также информация доступна на домашней странице Департамента сельского хозяйства.