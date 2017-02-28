Джефф Монсон проведет поединок с россиянином, получившим 14 лет за убийство двух человек

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов турнира "Битва титанов", поединок состоится 22 апреля в Курске.

Известный американский боец Джефф Монсон по прозвищу Снеговик в декабре 2015-го получил российское гражданство, а в сентябре 2016-го - паспорт гражданина ЛНР, пишет newsru.com.

Ранее ему приписывали возможную встречу на ринге с другим бывшим российским заключенным - Александром Емельяненко.

Чемпион Европы по боевому самбо Максим Новоселов по прозвищу Безумный Макс в 1993 году был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство двух человек с применением огнестрельного оружия. В 2004-м он вышел на свободу по УДО, а в 2012-м вновь попал в тюрьму за торговлю наркотиками.

44-летний Новоселов освободился в апреле прошлого года и через две недели возобновил свою бойцовскую карьеру, удушив менее чем за полторы минуты Евгения Свиридова на шоу в Нижнем Новгороде.

Всего в активе Новоселова три победы и два поражения. На счету Монсона 60 побед и 26 поражений.