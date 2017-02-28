Жесткое требование: Эстония должна уменьшить зависимость от сланца

Первый отчет ОЭСР, касающийся эстонской экологии, советует поработать над энергоэффективностью, покупать больше чистой энергии на европейском рынке электричества и увеличить инвестиции в восстанавливаемые источники энергии.

“Уменьшение зависимости от сланца – экономическое, экологическое и социальное испытание номер один для Эстонии, государство не может ждать в бездействии, пока исчерпаются запасы сланца, - сказал директор по экологии ОЭСР Саймон Аптон на презентации рапорта в Таллинне. – Во имя государственной экономики, здоровья и благополучия людей Эстония должна найти способ встать на экологический путь уже сегодня”.

70% энергии Эстония получает из сланца. В 2014 году в сланцевой промышленности количество выбросов СО2 на единицу ВВП составляло 533 тонны. Средний уровень по ОЭСР составлял 226 тонн. Общее количество парниковых газов в Эстонии в 2000-2014 годах выросло на 23%, что уступает росту экономики за тот же период – 64%, но несмотря на это является третьим в странах ОЭСР по скорости роста после Турции и Кореи.

Экологические платы в Эстонии были на самом высоком уровне в 2010 году, когда они составляли 2,9% от ВВП, по этому показателю Эстония входит в первую тройку по ОЭСР. Несмотря на это Эстонии есть куда повышать и плату за выбросы, и другие экологические платы, отмечается в рапорте.

Качество воздуха в Эстонии в целом хорошее, но добыча и обработка сланца на северо-востоке Ида-Вирумаа так загрязняет воздух, почву и воду, что жители региона больше других страдают от заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистых заболеваний, значится в отчете.

Уменьшение сланцевой доли в экономике должно происходить социально ответственно, занятых в секторе работников необходимо переобучить, а также предоставить им социальные гарантии и помочь найти работу, отмечает ОЭСР.

Также Эстония должна усилить меры по уменьшению выбросов, обусловленных производством электроэнергии, транспортным и сельскохозяйственным сектором.