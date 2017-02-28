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Читательница недоумевает по поподу топливных порядков на таможне: «Сегодня можно так, завтра по-другому»

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Из богатого опыта общения с таможенниками на эстонской границе в Нарве наша читательница вынесла, что у каждого из них своя правда: «Но это же какой-то бред!» - недоуменно воскликнула Вера Арлан, попросив разобраться с порядком безакцизного ввоза автомобильного топлива из России.

С точки зрения Закона об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество все просто: без уплаты налогов можно ввозить в Эстонию из третьих стран, например, России, полный стандартный бак топлива плюс 10 литров в канистре не чаще одного раза в течение одного календарного месяца. Эта установленная с декабря 2013 года схема призвана обуздать аппетиты приграничных бензовозов, и она с этим успешно справляется.

Но проблемы и разночтения возникают, когда исходные данные усложняются - когда речь заходит о частых поездках через границу одного человека на разных автомобилях или разных водителей на одном автомобиле. «У меня много знакомых, которые также, как и я, ездят через границу на разных машинах, сталкиваясь с разной трактовкой закона! Почему?» - вопрошает читательница.

Написать письмо в прессу ее побудил последний случай на таможне, имевший место 17 февраля.

«В ночь с четверга на пятницу, в очередной  раз возвращаясь из России на своей машине, я пересекала эстонскую границу. После паспортного контроля ко мне подошла работница таможни Катрин Кирилова и спросила, который раз я пересекаю границу на МАШИНЕ. Я ответила, что на этой - первый. Таможенница переспросила, какой раз вообще на машине. Ответив, что третий (первый - как пассажир, второй - на другой машине, владелицей которой тоже являюсь, но на которой ездит муж, и - этот раз), услышала вопрос о знании мною правил пересечения границы, действующих с 2013 года. Выяснив, что за полгода я пересекала границу на одной машине 3, а на второй 4 раза, работник таможни Катрин Кирилова объяснила, что закон позволяет пересекать границу раз в месяц, не декларируя топлива, при первом въезде на транспортном средстве пассажира в страну в течение календарного месяца.

Так как я часто езжу в Россию, правила, естественно, читала. Более того, обращалась (намеренно неоднократно) за разъяснениями трактовки закона к нескольким таможенникам в связи со следующим случаем.

Еще позапрошлым летом, перед тем, как ехать с мужем (он за рулем) на одной и той же машине второй раз за месяц (первый раз я была за рулем в начале месяца), я уточнила на таможне, может ли мой муж ввезти полный бак топлива без уплаты акциза. На это получила утвердительный ответ с пояснением, что может, если он вписан в техпаспорт. «А если в нем вписано 10 человек?» - спросила я. «Хоть 10!» На обратном же пути нас все-таки попросили задекларировать топливо в связи со вторичным пересечением границы за месяц данным транспортным средством. На что я, во-первых, показала их буклет с информацией о безакцизном провозе ЧЕЛОВЕКОМ, а не машиной, а во-вторых, оповестила о предварительной консультации с таможенниками. После этого декларирование изменили на предупреждение с пояснением, что имеется в виду провоз топлива МАШИНОЙ!

Следуя этим правилам, я постоянно и, замечу, спокойно, ездила на двух своих машинах два раза в месяц через границу уверенная в том, что ничего не нарушаю.

Абсурдность ситуации в том, что на этот раз меня обвинили в незнании закона. На мои возражения, следующие из вышеописанного прошлого опыта, таможенница предложила обратиться в контору и сказала, что она не может отвечать за других работников. Я пыталась выяснить, почему у каждого таможенника своя трактовка данного закона? Катрин Кирилова пояснила, что топливо также могут ввозить лица, вписанные в техпаспорт (пояснив при этом, не более 2-3 лиц, допустим через неделю, но при первом пересечении границы). Позже мне был предложен такой вариант решения проблемы: я еду назад в Россию, проезжаю границу и назад, за рулем моей машины в Эстонию ввозит топливо мой знакомый, который ехал со мной в машине. Когда он ответил, что не вписан в техпаспорт, мы услышали, что это неважно, если хозяин машины сидит рядом. Или же заплатить акциз примерно 75 центов за литр ввезенного топлива, что мне и пришлось сделать».

Руководитель Восточного таможенного пункта Вольдемар Линно, ознакомившись с рассказом читательницы, сделал вывод, что в той ситуации инспектор трактовал закон правильно, его действия были законны и обоснованы: «Налоги были уплачены лицом в связи с повторным пересечением границы на транспортном средстве в качестве водителя в течение календарного месяца, что полностью соответствует Закону об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество».

Линно напомнил, что согласно закону, при первичном прибытии человека в Эстонию из третьих стран в течение календарного месяца на моторном транспортном средстве освобождено от уплаты налогов и таможенных пошлин моторное топливо в стандартном топливном баке и до 10 литров топлива в канистре, при условии, что топливо в обоих случаях предназначено для потребления в том же самом моторном транспортном средстве.

При последующих прибытиях человека в Эстонию в течение того же календарного месяца топливо тоже может быть освобождено от уплаты налогов, но лишь при выполнении следующих условий: в течение предыдущих шести календарных месяцев лицо въезжало в Эстонию на моторном транспортном средстве не более трех раз и основной целью пересечения границы не является ввоз топлива.

Так или иначе, но у инспектора, по словам таможенного руководителя, всегда есть право и возможность на месте оценить конкретную ситуацию и пойти тем путем, который ему покажется верным: «Если у таможенного инспектора возникают основания полагать, что транспортное средство используется с целью безналогового ввоза топлива (частые пересечения границы с разными водителями), то Налогово-таможенный департамент имеет право обложить налогами ввозимое топливо. Это право исходит тоже из закона об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество - статья 68 пункт 3», - отметил Вольдемар Линно.

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