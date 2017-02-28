Картина дня: цена на топливо скакнула, ссора из-за ребенка обернулась долгом и взлом торгового центра в Кохтла-Ярве

Цена на топливо скакнула

Сегодня утром эстонские продавцы топлива подняли цену на бензин и дизель до самого высокого уровня за последние два с половиной года, т.е. до 1,275 евро за литр. Читать далее...

Ссора из-за ребенка обернулась сумасшедшим долгом

Запутанные отношения между родителями одного трехлетнего ребенка зашли так далеко, что государство угрожает принудительно продать дом, где проживает малыш, а запрещающей ему общаться с отцом матери нужно выплатить сумму, достигшую десятков тысяч евро. Читать далее...

Лотерея в феврале озолотила двух счастливчиков

Стали известны имена счастливчиков, которые в феврале выиграли крупные суммы в лотерею. 15 февраля в лотерее Bingo Loto был сорван джек-пот в размере 352 599 евро. А 22 февраля участник лотереи выиграл 101 082 евро в Viking Lotto. Читать далее...

Состояние миллионеров Эстонии

В Эстонии проживают три человека, состояние которых превышает отметку в 100 миллионов долларов, сообщает фирма Knight Frank в рапорте Wealth 2017. Читать далее...

Берегитесь штрафа!

С 1 марта Департамент шоссейных дорог введет в эксплуатацию камеры слежения за скоростью на перекрестке улиц Тулика, Эндла и бульвара Сыпрузе у торгового центра Kristiine в Таллинне. Читать далее...

Парковочное место для инвалидов около больницы

На портал Rus.Postimees.ee обратился читатель Валерий, инвалид с поражением опорно-двигательной системы. Валерий припарковал автомобиль на парковке возле здания Восточно-Таллиннской центральной больницы, заехав на тротуарную плитку, – единственное парковочное место для инвалидов оказалось занято, – и был оштрафован. Читать далее...

Неизвестные взломали торговый центр в Кохтла-Ярве

В ночь с воскресенья на понедельник, 27 февраля, около 4.00 на улице Кескаллеэ в Котхла-Ярве было выбито дверное стекло торгового центра «Вирула». Неизвестные проникли внутрь и разбили кассовые аппараты. Читать далее...