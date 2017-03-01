Четверг, 2. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Компенсация за лечение зубов дает всем взрослым возможность как минимум раз в год посещать стоматолога

Кармен-Кристийна Парик
Кармен-Кристийна Парик
Cпециалист службы развития пакета первого уровня, Больничная касса Эстонии
/
/
:

В конце минувшего года Парламент ЭР принял закон, согласно которому начиная с 1 июня нынешнего года Больничная касса будет компенсировать взрослым расходы на лечение зубов в размере до 30 евро в год. Возмещение за лечение зубов для пожилых людей, беременных, матерей, воспитывающих детей до 1 года, и для других людей, уже получающих компенсацию, увеличится до 85 евро в год.

Чтобы максимально ускорить и облегчить процесс оказания услуги и использования компенсации всем жителям Эстонии, имеющим медицинскую страховку, а также лицам, предлагающим стоматологические услуги, учет лимита компенсации и расчет между Больничной кассой и стоматологом будет происходить в электронном виде сразу же в момент  оплаты. Людям больше не нужно будет для получения компенсации подавать ходатайства или заявления постфактум.

Компенсация расходов на лечение зубов дает возможность получить услуги первой необходимости, такие как диагностика (в том числе рентгенография), постановка лекарства и установка временной пломбы, установка пломбы, удаление зуба, вскрытие очага гнойного воспаления и лечение, услуги по лечению корня, хирургическое удаление зубного камня под деснами, обезболивание.

Вот один из примеров, как рассчитывается компенсация.

Если счет за лечение зубов составил, к примеру, 50 евро, то человек должен будет оплатить 50% от счета за лечение, то есть 25 евро, вторую половину оплатит Больничная касса. Если в течение этого же года вы снова пойдете к стоматологу, то Больничная касса возместит еще 5 евро из суммы счета, поскольку предельная ставка возмещения за один год составляет 30 евро.

Если, к примеру, счет за лечение составляет 75 евро, то Больничная касса сразу оплатит всю ставку годового возмещения, то есть 30 евро, и человеку нужно будет доплатить оставшиеся 45 евро.

Таким образом, компенсация за лечение зубов для взрослых – это хорошая возможность мотивировать людей на посещение стоматолога. Так мы даем людям возможность хотя бы раз в год посещать стоматолога, чтобы проверить состояние полости рта и с помощью компенсации выполнить хотя бы минимальные процедуры, которые позволят поддерживать здоровье зубов и общую гигиену рта на хорошем уровне. Нанося визит к стоматологу один раз в год, мы можем предотвратить возникновение проблем, а значит, сберечь здоровье и сэкономить на расходах, связанных с лечением. Мы надеемся, что благодаря новой компенсации пациентов у стоматологов станет больше.

Если до сих пор поддержка медицинской страховки позволяла детям до 19 лет начать взрослую жизнь со здоровыми зубами, то теперь и взрослые, начиная с 20-летнего возраста, смогут продолжать начатый путь и сделать для себя визиты к стоматологу регулярной привычкой. 

limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Krasotka.ee
Запрет на русский язык
Limon.ee
Krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
о чем говорили министры
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
10:06
Видео: Роналду сделал дубль за три минуты и спас «Реал» от поражения
10:02
Kаждый третий сталкивался с дискриминацией по возрасту
09:59
Волости Хальяла приказано похоронить семерых незвестных
09:54
Читатель спрашивает: нужно ли разрешение на строительство, если я хочу изменить планировку квартиры?
09:53
Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Болонью за 123 евро!
09:46
Эстония стремительно пилит лес
09:45
Конфуз: у певицы Кэти Пэрри на попе треснуло платье (фото)
09:39
В историческом районе Тарту построят новые дома
09:30
Изменения в системе: почему у некоторых клиентов счета за электричество вырастут в два раза?
09:23
Приготовьтесь к радостным открытиям! Читайте гороскоп на 2 марта
09:20
Популярный порносайт раскрыл грязные тайны жителей Эстонии
08:56
Компенсация за лечение зубов дает всем взрослым возможность как минимум раз в год посещать стоматолога
08:44
Узнайте, какой была средняя зарплата в прошлом году
08:36
Порошенко привел доказательство оккупации Россией Украины (3)
08:27
Что происходит с теми, кому не продлевают вид на жительство и высылают из Эстонии
08:02
В российские вузы рвется рекордное число эстонских выпускников
07:42
WP: генпрокурор США Сешнс в прошлом году дважды общался с послом России (1)
07:30
В Эстонии сейчас жить лучше, чем когда-либо раньше (6)
07:26
Студия Postimees: обучение эстонскому – «яблоко раздора»? (4)
07:25
В Таллинне пожилой водитель сбил на переходе пожилую женщину
Все новости
LimonЦеликом
Приготовьтесь к радостным открытиям! Читайте гороскоп на 2 марта

Приготовьтесь к радостным открытиям! Читайте гороскоп на 2 марта

Конфуз: у певицы Кэти Пэрри на попе треснуло платье (фото)

Конфуз: у певицы Кэти Пэрри на попе треснуло платье (фото)

Эксклюзивный прогноз: экстрасенс Елена Канда назвала главные опасности марта для жителей Эстонии

Эксклюзивный прогноз: экстрасенс Елена Канда назвала главные опасности марта для жителей Эстонии

09:20
Популярный порносайт раскрыл грязные тайны жителей Эстонии
1. мар
Подчиняйтесь или доминируйте! БДСМ улучшает здоровье
1. мар
Огонь! Иллюзионист Александр Замашка свел с ума редакцию портала Limon.ee! А вы знали, что артист выступал даже в Индии?
1. мар
Когда сотрудницы порталов Rus.Postimees и Limon.ee пришли с утра на работу, они и подумать не могли, чем всё закончится! (ВИДЕО, ФОТО)
KrasotkaЦеликом
Напиток, который поможет тебе похудеть

Напиток, который поможет тебе похудеть

Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию

Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию

Выбираем имя малышу, рожденному в марте

Выбираем имя малышу, рожденному в марте

1. мар
Десять горьких истин от проститутки, с которой спит ваш муж
1. мар
Невероятно: этот малыш может держать планку дольше тебя
1. мар
Видео: смотрите, как менялась африканская мода
1. мар
Шесть фраз, которые нельзя говорить ребенку
SportsЦеликом
Видео: Роналду сделал дубль за три минуты и спас «Реал» от поражения

Видео: Роналду сделал дубль за три минуты и спас «Реал» от поражения

Драматическая развязка в Лахти: занимавшего второе место француза дисквалифицировали

Драматическая развязка в Лахти: занимавшего второе место француза дисквалифицировали

Какая дикость: турецкие фанаты напали на футболистов своей команды в клубном автобусе

Какая дикость: турецкие фанаты напали на футболистов своей команды в клубном автобусе

1. мар
Нисканен победил в лыжной гонке на 15 км на ЧМ в Лахти
ВпрокЦеликом
В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец (2)

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции (1)

Из России запрещено ввозить семена полевых и овощных культур

Из России запрещено ввозить семена полевых и овощных культур (9)

1. мар
Не спешите выбрасывать! Как избавиться от старых книг и при этом заработать
Погода
Дождь и мокрый снег омрачат второй день весны

Дождь и мокрый снег омрачат второй день весны

Невероятно! Читатель заснял в Ида-Вирумаа огромное стадо косуль

Невероятно! Читатель заснял в Ида-Вирумаа огромное стадо косуль (4)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Волости Хальяла приказано похоронить семерых незвестных

Волости Хальяла приказано похоронить семерых незвестных

В Таллинне пожилой водитель сбил на переходе пожилую женщину

В Таллинне пожилой водитель сбил на переходе пожилую женщину

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
МуПо выписала штрафов на сумму более 100 000 евро

МуПо выписала штрафов на сумму более 100 000 евро

Политологи: Сависаар хочет продолжить политическую деятельность

Политологи: Сависаар хочет продолжить политическую деятельность

Культура
Опять фестиваль: ОПѢ FEST и современная русская культура

Опять фестиваль: ОПѢ FEST и современная русская культура

«Защитники»: человек-прибалт и бесполезные идиоты

«Защитники»: человек-прибалт и бесполезные идиоты (11)

Самые читаемые
След литовского наркобарона ведет в Эстонию
Популярный порносайт раскрыл грязные тайны жителей Эстонии
Порошенко привел доказательство оккупации Россией Украины(3)
Десять горьких истин от проститутки, с которой спит ваш муж
Узнайте, какой была средняя зарплата в прошлом году
Топ комментариев
ДНР и ЛНР объявили ультиматум Украине в ответ на транспортную блокаду(44)
Заведующая популярным магазином одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(36)
Глава МИД Эстонии: Россия поддается сдерживанию(24)
США призвали Россию немедленно прекратить огонь в Донбассе(20)
Telia TV прекратит трансляцию Russia Today(20)
Bалюта
USD
0,949 EUR
GBP
1,169 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 01.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees