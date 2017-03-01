Компенсация за лечение зубов дает всем взрослым возможность как минимум раз в год посещать стоматолога

Чтобы максимально ускорить и облегчить процесс оказания услуги и использования компенсации всем жителям Эстонии, имеющим медицинскую страховку, а также лицам, предлагающим стоматологические услуги, учет лимита компенсации и расчет между Больничной кассой и стоматологом будет происходить в электронном виде сразу же в момент оплаты. Людям больше не нужно будет для получения компенсации подавать ходатайства или заявления постфактум.

Компенсация расходов на лечение зубов дает возможность получить услуги первой необходимости, такие как диагностика (в том числе рентгенография), постановка лекарства и установка временной пломбы, установка пломбы, удаление зуба, вскрытие очага гнойного воспаления и лечение, услуги по лечению корня, хирургическое удаление зубного камня под деснами, обезболивание.

Вот один из примеров, как рассчитывается компенсация.

Если счет за лечение зубов составил, к примеру, 50 евро, то человек должен будет оплатить 50% от счета за лечение, то есть 25 евро, вторую половину оплатит Больничная касса. Если в течение этого же года вы снова пойдете к стоматологу, то Больничная касса возместит еще 5 евро из суммы счета, поскольку предельная ставка возмещения за один год составляет 30 евро.

Если, к примеру, счет за лечение составляет 75 евро, то Больничная касса сразу оплатит всю ставку годового возмещения, то есть 30 евро, и человеку нужно будет доплатить оставшиеся 45 евро.

Таким образом, компенсация за лечение зубов для взрослых – это хорошая возможность мотивировать людей на посещение стоматолога. Так мы даем людям возможность хотя бы раз в год посещать стоматолога, чтобы проверить состояние полости рта и с помощью компенсации выполнить хотя бы минимальные процедуры, которые позволят поддерживать здоровье зубов и общую гигиену рта на хорошем уровне. Нанося визит к стоматологу один раз в год, мы можем предотвратить возникновение проблем, а значит, сберечь здоровье и сэкономить на расходах, связанных с лечением. Мы надеемся, что благодаря новой компенсации пациентов у стоматологов станет больше.

Если до сих пор поддержка медицинской страховки позволяла детям до 19 лет начать взрослую жизнь со здоровыми зубами, то теперь и взрослые, начиная с 20-летнего возраста, смогут продолжать начатый путь и сделать для себя визиты к стоматологу регулярной привычкой.