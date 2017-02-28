Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции

Персональные консультанты будут давать юридические консультации и информацию о законных основаниях для переезда и необходимых для этого документах людям, которые приезжают в Эстонию на учебу, работу либо же желают заняться здесь предпринимательством, а также работодателям и учебным учреждениям, в которых будут работать или учиться приехавшие иностранцы.

По темам, связанным с правом на проживание и нахождении в Эстонии и связанными с этим документами, а также вопросами по гражданству департамент получает около 1300 устных и письменных запросов в месяц, и число таких запросов постоянно увеличивается.

Консультанты работают в бюро обслуживания в Таллинне, в отделениях полиции Тарту и Йыхви, также при необходимости - в отделении полиции Пярну. К консультанту можно обратиться по телефону 612 3500, по э-почте migrationadvice@politsei.ee, по Skype или прийти на консультацию. Консультанты говорят на эстонском, русском и английском языках.

Дополнительную информацию можно получить ЗДЕСЬ.