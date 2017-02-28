Разработана технология, позволяющая полностью зарядить смартфон за 20 минут

Как сообщается на сайте компании, эффективность Super mCharge обеспечивается за счет специальной схемы преобразования напряжения. Кроме того, в процессе зарядки ведется постоянный контроль температуры батареи, которая не поднимается выше 39 градусов по Цельсию. Используемое зарядное устройство 11V/5A имеет максимальную мощность 55 Вт, пишет newsru.com.

Согласно результатам внутренних тестирований Meizu, батарея емкостью 3000 мАч, произведенная компанией ATL, сохраняет более 80% от своей емкости после 800 циклов зарядки-разрядки, что позволяет использовать батарею более двух лет.

В ходе демонстрации на MWC при помощи Super mCharge был заряжен прототип смартфона с батареей емкостью 3000 мАч. После пяти минут уровень заряда батареи достиг 30%, через 10 минут он вырос до 60%. Таким образом, на этом этапе тестовый прототип в 11 раз превзошел по скорости зарядки iPhone 7 Plus и в 3,6 раза смартфон Samsung Galaxy S7 Edge. Полностью заряженной батарея устройства оказалась через 20 минут после подключения к сети.

В компании пока не называют сроки выхода технологии Super mCharge на рынок, а также модели смартфонов, которые будут ее поддерживать.