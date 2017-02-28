Нисканен победил в лыжной гонке на 15 км на ЧМ в Лахти

Вторым стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. Тройку призеров замкнул его соотечественник Никлас Дюрхауг.
Лучшим из эстонских спортсменов стал Алго Кярп, занявший 26-е место.
В Лахти (Финляндия) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В мужской лыжной гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом победил финн Иво Нисканен.
Вторым стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. Тройку призеров замкнул его соотечественник Никлас Дюрхауг.
Лучшим из эстонских спортсменов стал Алго Кярп, занявший 26-е место.
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