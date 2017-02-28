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Стрелок из «Метрополя» - персона нон грата в криминальном мире

Ристо Берендсон
Ристо Берендсон
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В списке лиц, разыскиваемых в Эстонии, в последние недели самую верхнюю строчку занимает преступник грузинского происхождения Пата Сахокия. За ним одновременно охотятся и уголовный розыск, и местный преступный мир, который еще пять лет назад через организованную в Мяннику акцию мести объявил его персоной нон грата. 

Причиной розыска Паты Сахокия стал инцидент, который общественности известен: 2 февраля в ходе спонтанно вспыхнувшей ссоры, он выстрели в ногу своему бывшему начальнику. Стрельба в ресторане стала результатом сошедшихся вместе нескольких обстоятельств, при которых между старыми соратниками, собравшимися там позавтракать в одном помещении, с новой силой разгорелась ссора.

За одним столом сидел правая рука Ахмеда Оздоева, который претендует на получение власти после убийства Николая Таранкова, Игорь (43). За другим столом находился Пата – бывший подчиненный Игоря, с которым у него имелся конфликт.

Суть ее в том, что компания Ахмеда успела поссориться с неожиданно приглашенным сюда полтора месяца назад для демонстрации их же влияния грузинским вором в законе Дато Сваном. Тот уехал из Эстонии также быстро, как и приехал сюда, оставив парней Ахмеда спорить из-за случившегося.

Пата в том конфликте принял сторону соотечественника. Теперь, когда противники вновь встретились в гостинице «Метрополь», их конфликт разгорелся с новой силой. Пата успел подойти к столу Игоря и переброситься с ним парой слов, когда тот набросился на него с кулаками.

В последовавшей драке в ход пошел инвентарь кафе, и Пата, которому до крови разбили голову, начал проигрывать в этой схватке. Тогда он достал пистолет и выстрелил в ногу Игорю. Явно для того, чтобы спасти свою шкуру.

Получивший сквозное ранение Игорь, предположительно, спрятался за барной стойкой, и Пата смог убежать. Желания убить своего противника, у него явно не было. Теперь, спустя месяц, он по-прежнему находится в розыске и, по всей видимости, уже покинул Эстонию. Второй раз за последние несколько лет он попал в лобовое столкновение с местным криминальным миром.

Ровно пять лет назад, он оказался в прескверной ситуации в Мяннику, когда бойцы организованной преступности организовали ему жестокий урок. Это яркий пример того, как существующая в параллельном мире организованная преступность решает свои вопросы.

Имя Паты Сахокия обычному человеку не говорит ни о чем. Официально об уголовнике из Тарту можно найти только одно решение суда годичной давности, когда он пытался продать угнанный в городе студентов BMW его же владельцу за 17 500 евро.

Поскольку Тарту стал слишком тесным для амбициозного Паты, он приехал в Таллинн. Тут он взял в свои ряды некогда известную и бросившуюся в глаза своей жестокостью Кемеровскую преступную группировку.

На одной из «стрелок», или во время передела сфер влияния в криминальном мире, Пата проиграл. Неписанные правила преступного мира говорят, что группировка должна поддерживать своего человека, а кемеровские повернулись к Пате спиной. Поэтому оскорбленный грузин начал публично очернять своих прежних товарищей. Ответ на такое поведение был быстрым и жестким.

29 февраля 2012 года, 18.39, парковка таллиннского торгового центра «Кристийне». Пата Сахокия подошел к своему Mercedes, в этот момент распахнулась дверь припаркованного рядом микроавтобуса Renault Trafic, из нее выскочили мужчины в масках и темной одежде, прокричали по-русски: «Полиция! Оружие, наркотики есть?», затолкали жертву в машину и уехали.

То, что это не полиция, Пата понял, когда его продолжили бить и оскорблять по-русски в автобусе. На жертву натянули шапку до горла, связали руки и ноги липкой лентой, и начали бить лежащего на полу потерпевшего металлической палкой.

Поездка закончилась через полтора часа в Мяннику, когда пятеро налетчиков вытащили свою жертву из машины, освободили ему ноги, сняли с руки часы за 200 евро и сообщили, что Пата должен уехать из Эстонии, поскольку теперь он – персона нон-грата.

Потерявший на мгновение сознание во время избиения Пата, после дополз до находившегося рядом производственного здания, постучал в дверь и попросил о помощи у вышедшего к нему мужчины. Окровавленному человеку со связанными руками вызвали полицию и скорую помощь.

Незаконное лишение свободы и доставка в лес сейчас является выходящим из ряда вон преступлением. Случаем Паты начали занимать лучшие силы уголовного розыска. Сам мужчина говорил сыщикам, что не знает, кто стоит за его избиением.

Однако полиция нашла в Мяннику, в 150 метрах от места происшествия, окурок сигареты Kent, на которой обнаружились следы ДНК ранее известного подобными жестокими преступлениями Андрея Королева.

Выяснилось, что утром того же 29 февраля Королев арендовал в Таллинне микроавтобус, GPG устройство которого зафиксировало, что машина находилась на парковке торгового центра в тот время, когда напали на Пату.

Это было уже второй уликой против Королева и мужчину взяли под стражу.

Вишенкой на торт стало обнаружение ДНК Михаила Калашникова, известного как руководителя ударной группы в местном подпольном мире, на куртке Паты. Однофамилец известного в мире оружейника утверждал на допросах, что ничего не знает о Пате, но его все же взяли на несколько месяцев под стражу.

Судебный процесс, который состоялся весной 2014 года, закончился для Государственной прокуратуры полным провалом, поскольку Пата и Калашников утверждали в суде, что все же знают друг друга и просто когда-то обнялись. Таким образом они пытались объяснить, как ДНК Калашникова попало на куртку Паты. Калашникова оправдали, и государству пришлось выплатить ему компенсацию за 80 дней, проведенных под стражей.

Единственным осужденным за незаконное лишение свободы стал Королев, которого приговорили к полутора годам заключения. На данный момент он уже находится на свободе. Личности троих других нападавших установить не удалось, но после инцидента в Мяннику, Пата стал человеком Ахмеда. Это гарантировало ему возможность оставаться в Эстонии. По крайней мере, на какое-то время. О дальнейшем читатель знает.

Быстрый визит вора в законе в Эстонию

Перед рождеством Эстонию посетил называющийся в России вором в законе Давид Герлиани, или Дато Сван.

Прибытие человека, имеющего такой статус, не рутинное мероприятие. Раньше такое происходило всего несколько раз, когда такие люди ехали куда-то через Эстонию.

Быстрый визит Дато Свана в Таллинн в конце декабря, предположительно, по приглашению Ахмеда, было совершенно иным событием. Он должен был помочь в переделе сфер влияния в Эстонии после убийства Николая Таранкова. Быстрым визитом приезд стал потому, что вор уехал из Таллинна также быстро, как и приехал, поскольку поссорился с принимающей стороной.

Отметки о пересечении Дато Сваном границы не осталось. Это было неожиданным событием, учитывая то обстоятельство, что только 8 декабря он вышел из грузинской тюрьмы, где отбывал наказание за незаконное пересечение границы.

Дато Сван покинул родину сразу после освобождения, поскольку еще со времен Михаила Саакашвили власти Грузии взяли под особый контроль всех воров в законе. Грузинские воры – это особая проблема, поскольку на территории постсоветского пространства из 451 человек, имеющих статус вора в законе, 258 – это грузины.

Большинство полностью следующих правилам воровского мира – кавказцы, например, среди россиян таких – 52, украинцев – шесть, евреев – шесть и один немец. Для того  чтобы короновать «вора» нужно согласие других воров. Посетившего Эстонию Дато Свана короновали в марте 2014 года в Турции восемь «коллег». Уже через год он уже сам участвовал в качестве коронующего в такой же церемонии в Италии.

Официально Дато Сван – гражданин Украины. Вероятнее всего, он прибыл в Эстонию на машине через Украину, Польшу и страны Балтии, поэтому и не осталось отметок о том, что он пересекал границу. 

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