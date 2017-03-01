Новые приключения глупого мышонка

Создавая этот веселый спектакль, автор и режиссер Елена Скульская отталкивалась от «Сказки о глупом мышонке» Маршака. Классическая сказка, на которой выросло много поколений, задала свою тему – как важно быть послушным – и отошла на второй план. В ней появились современные детали и новые персонажи. А студийцы – совсем юные, только познающие загадочный и манящий мир театра – сыграли стихи, спели песни и станцевали свои роли весело и органично.

Сцена из спектакля. Фото: архив Русского театра.

Итак, семья мышей: кокетливая, нарядная, любящая тусовки и вечеринки Мышка-мать (Катрин Селюгина), импозантный Мышка-отец (Роберт Трофимов) и Мышонок (Юрий Вихтерпал) – совсем не малыш, а упрямый тинейджер, изо всех сил старающийся выглядеть взрослее и самостоятельнее, чем он есть на самом деле. Признаки «мышиности» персонажей – шапочки с круглыми ушками и отличные, длинные, скорее даже крысиные хвосты, привязанные веревочками. Вообще, все костюмы очень яркие и здорово смотрятся на черном пространстве малой сцены.

Сцена из спектакля. Фото: архив Русского театра.

Мама с папой собираются «на бал» и ищут няню, которая посидит с ребенком. Сначала почти всё, как у Маршака. Разумеется, Мышонку не подходят ни Утка (Варвара Турнау), ни Щука (Анастасия Ладыгина), ни Свинья (Мариэтта Волкова), ни Лошадь (Юлия Корнышенкова), ни Курица (Екатерина Осипова). Кроме маршаковских нянек в нашем спектакле появляется, например, Чайка (Елизавета Венкова): как же в нашей морской стране да без чайки! Сбежавший от Кошки Мышонок оказывается в Кадриорге, где встречается с Кротами, разрывшими весь парк, с Лебедем, плавающим в кадриоргском пруду, и с Кукушкой.

Сцена из спектакля. Фото: архив Русского театра.

Сцена из спектакля. Фото: архив Русского театра.

Сцена из спектакля. Фото: архив Русского театра.

Юные артисты прекрасно читают отличные звонкие стихи, замечательно двигаются и поют. Скажем так: стихи в этом спектакле звучат для самых маленьких, они им прекрасно понятны и заставляют, как и положено в детском спектакле, переживать за Мышонка. Песни и музыкальные номера на музыку Александра Жеделёва вообще адресованы в большей степени подросткам лет 12-14, если, конечно, они забредут на огонек спектакля. Отдельно хочется отметить вокальные данные Дианы Юшиной. А что для взрослых? А для взрослых – цитаты и намеки. И тут кажется, что фантазия автора безгранична!

Сцена из спектакля. Фото: архив Русского театра.

Например, Утку сократили на птичьем дворе, теперь она пенсионерка с очень маленькой пенсией, которая хочет подработать няней. Чайка, актриса и с трагическим комизмом или комическим трагизмом (как вам больше нравится), произносит монолог Нины Заречной. Лошадь неприкрыто кокетничает с Папой-Мышом, а тот вообще, похоже, неравнодушен к женскому полу и моногамностью не отличается.

Взрослым адресованы и строчки «Наше фермерство померкло, разве что поможет Меркель», и бессмертная цитата из Иосифа Бродского про «глухую провинцию у моря». Кошку пугают в духе ювенальной юстиции: «А не то твоих котят волк и слон усыновят». Загулявшие мышиные родители боятся, что их лишат родительских прав. Кукушка запевает, и ее поддерживает вся труппа, песню ведьм из шекспировского «Макбета»...

Словом, намеков и реминисценций множество, тем и интересно. Правда, для того, чтобы оценить литературные намеки, нужно хотя бы узнать цитаты! Впрочем, «а он, мятежный, просит бури», сказанное про Лебедя, вычленит из стихотворного текста пьесы, наверное, любой когда-то учившийся в школе...

Сцена из спектакля. Фото: архив Русского театра.

Словом, идите в театр! Ведите туда детей от трех до пятнадцати, и пусть подростки не сопротивляются, им тоже понравится – проверено.