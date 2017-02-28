Видео: пьяный водитель протаранил шлагбаум на парковке торгового центра

Суд приговорил Гаврилова к одному году тюремного заключения, из которого в тюрьме сразу предстоит отбыть четыре месяца. К оставшемуся сроку добавляется один год и шесть месяцев испытательного срока, в течение которого он должен будет выполнять требования уголовного надзора. Также он обязан во время испытательного срока принимать участие в социальных программах.

Срок отбытия наказания исчисляется с момента задержания Гаврилова, то есть с 18 января этого года.

В качестве дополнительного наказания у Гаврилова изъяты водительские права на четыре месяца.

За производственные расходы он должен будет заплатить 396 евро.

Согласно обвинению, Гаврилов в алкогольном опьянении 18 января этого года в 11:25 находился за рулем машины Volkswagen Transporter в Тарту между улицей Туру и бульваром Вабадузе. Также он стал виновником ДТП, когда врезался в шлагбаум, датчики и автоматические систему продажи билетов на парковке торгового центра Tasku.

Мужчина уже ранее, в 2014 году наказывался за вождение транспортным средством в алкогольном опьянении.

Помощник прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маарья-Лийза Сари говорит, что обвиняемый крайне безответственно проигнорировал требования Закона о дорожном движении и поставил под угрозу безопасность других участников движения и пешеходов.