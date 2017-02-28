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Видео: бегемот чуть было не испортил отдых незадачливым туристам

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Туристы на сафари заметили меланхоличного бегемота и остановились, чтобы его рассмотреть. Внезапно многокилограммовое животное бросилось на людей, обратив их в паническое бегство.

Быстрая реакция водителя автомобиля спасла незадачливых туристов от печальных последствий, пишет "Моя Планета".

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