Быстрая реакция водителя автомобиля спасла незадачливых туристов от печальных последствий, пишет "Моя Планета".
Видео: бегемот чуть было не испортил отдых незадачливым туристам
1. Март 2017 16:27
Rus.Postimees.ee
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Туристы на сафари заметили меланхоличного бегемота и остановились, чтобы его рассмотреть. Внезапно многокилограммовое животное бросилось на людей, обратив их в паническое бегство.
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