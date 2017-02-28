Видео: бегемот чуть было не испортил отдых незадачливым туристам

Туристам предоставят возможность брать одежду напрокат

Новый стартап предлагает решение извечной туристической проблемы — нехватки нужной одежды во время путешествий. Теперь ее можно будет взять напрокат.

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции

С сегодняшнего дня в Департаменте полиции и погранохраны начали работу консультанты по миграции, которые будут помогать иностранцам в вопросах, связанных с переездом в Эстонию.

Английскому путешественнику показали «настоящую Россию» с рюхами и гуслями

Житель Лондона Ник Де Хаес принял участие в автомобильной экспедиции Glubinushka по России, побывав в пяти регионах страны.

Назван самый популярный у пользователей соцсетей отель мира

Отель Burj Al Arab в Дубае можно назвать самым популярным в мире, по крайней мере среди пользователей соцсетей, отмечает британская газета The Telegraph.

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Барселону за 116 евро!

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Галерея: космические пейзажи в африканской глубинке

На просторах Африки можно найти совершенно фантастические пейзажи, которые выглядят как инопланетные.

Туристы споили знаменитых багамских поросят насмерть

Багамские острова известны, кроме всего прочего, плавающими поросятами, которые любят поплескаться в кристально чистой воде вместе с туристами.

SpaceX в 2018 году отправит туристов в полет вокруг Луны

Американская компания SpaceX намерена организовать в конце 2018 года коммерческий полет вокруг Луны, пишет ТАСС.

Европейский лоукостер предложит авиабилеты из Европы в США за 66 евро

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle ASA представила новый тариф: начиная с середины июня, компания предлагает трансатлантические рейсы за 65 долларов (около 61 евро) в одну сторону, пишет Reis.

В Пизе установят колесо обозрения: защитники архитектуры возмущены

Посетители аттракциона смогут одновременно увидеть знаменитую Пизанскую башню и Лигурийское море.

Названа страна с лучшим в Европе доступом к беспроводному интернету

Туристам с гаджетами удобнее всего отдыхать в Молдавии. Как оказалось, доступ к беспроводному интернету в этой стране организован лучше, чем в других европейских государствах.

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Амстердам за 130 евро!

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Не для слабонервных: пассажир снял на видео жесткую посадку самолета

В интернете размещено видео жесткой посадки пассажирского лайнера британской авиакомпании Flybe в аэропорту Амстердама Схипхол.

Известный лоукостер скоро откроет прямые полеты из Таллинна в Лондон

Авиакомпания British Airways с 28 марта начнет выполнять полеты Таллинн-Лондон (Хитроу) — первоначально рейсы будут дважды в неделю.

СМИ: в Таиланде россиянке грозит тюремное заключение за кормление рыбок в море

Россиянка задержана правоохранительными органами Таиланда по обвинению в нарушении правил поведения в особо охраняемой территории. Как сообщает издание Phuket Gazette, туристка кормила рыбок на острове Рача-Яй в Андаманском море на юге королевства, сообщает ТАСС.

Узнайте, в каких странах не принято оставлять чаевые

Во время подготовки к путешествию в другую страну будет полезным узнать об отношении местных жителей к чаевым. Например, в США принято оставлять на чай 15-20 процентов, в других странах будут рады и пяти процентам, а в третьих и вовсе чаевые будут оскорблением, сообщает Tarbija24.

МИД: эстонские туристы стали чаще сталкиваться с проблемами в ОАЭ и Таиланде

МИД отмечает, что участились проблемы, с которыми в Объединенных Арабских Эмиратах сталкиваются жители Эстонии, и напоминает, что у Эстонии нет консульского представителя в ОАЭ.

Стало известно, какую опасность для здоровья таят морские круизы

Все популярнее становятся с каждым годом морские круизы. Удовольствие это недешевое. И, как выясняется сейчас, не всегда здоровое.

Философия автостопа: путешественник рассказал, как дорога изменила его взгляд на мир

Автостопщик-самоучка опубликовал рассказ о том, как длительные путешествия на попутках, совершенные в дороге ошибки, встреченные опасности или, наоборот, неожиданные успехи, изменили его сознание.

Власти Турции заверили туристов в безопасности

Турция является безопасной страной для туристов - такой же, как США и другие популярные для посещения страны. Об этом на открытии World Tourism Forum заявил премьер‑министр Турции Бинали Йылдырым.

Акробатка рассказала о своей жизни на круизном лайнере

Канадка Сидни Браун почти год путешествует по миру, работая акробатом на борту большого круизного судна и поражая своими трюками более 5400 пассажиров океанского лайнера.

Составлена карта Европы с фразами, которые бесят жителей разных стран: узнайте, что раздражает эстонцев

На Reddit опубликовали очередную не-просто-карту Европы, на которой обозначены самые раздражающие для граждан разных стран высказывания иностранцев.

Фотоновость: easyJet считает, что символом Эстонии является православный храм?

Бюджетная авиакомпания easyJet распространяет на борту самолетов журнал Traveller, где перечисляются все страны, куда лоукостер осуществляет перелеты. И по какой-то причине на карте Эстония обозначена с помощью православного храма, пишет Reis.

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Одессу за 125 евро!

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.