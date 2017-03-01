«Защитники»: человек-прибалт и бесполезные идиоты

Когда смотришь «Защитников», свежее российское творение режиссера Сарика Андреасяна, сам собой всплывает вопрос: почему все-таки развалился СССР? Ведь были же, были у Советского Союза ресурсы, которых и сейчас ни у кого нет, от секретно-смертоносных космических кораблей до людей, искусственно доведенных в разных советских республиках до супергероического состояния. Увы, не помогло ни то, ни другое, даже архивов не осталось, просто вот как Мамай прошел, – и ныне супергероев надо вылавливать на просторах бывшей родины по одному бог знает где. Вот глава тайной организации «Патриот» Елена Ларина (Валерия Шкирандо) их и вылавливает – при помощи подчиненных, которые все как один словно сошли с иллюстраций к советским утопиям: стройные мальчишки и девчонки лет по двадцать с лицами, не обремененными печатью интеллекта.

Люди-земли, люди-ветры и люди-задницы

А делает всё это Елена Ларина потому, что родине грозит злодей, сам мутант, могущий усилием мысли подчинять себе любую технику. Злодей собирает армию новых российских боевых роботов-пауков и собирается покорять Москву, а там и весь мир. Но злодея мы оставим на сладкое.

Сначала сами «советские супергерои», их четыре штуки. Русский – человек-медведь Арсус (Антон Пампушный), живущий на сибирской заимке и ставящий какие-то химические опыты. Какие – нам не сообщают; предполагается, что Арсус обременен интеллектом по умолчанию, но он как-то очень тщательно этот факт скрывает. (Его имя – это, конечно, отдельная песня. Медведь на латыни – ursus, а arsus – другое латинское слово, «подпаленный» или «воспаленный». Жаль, что arse по-английски – «задница». Представьте себе голливудское кино с русским медведем-оборотнем, которого зовут, скажем, UsRus.)

Есть еще «человек-ветер», перемещающийся с сумасшедшей скоростью казах Хан (Санжар Мадиев), носящий за спиной два меча в форме серпов (абсолютно нефункциональных в бою, надо сказать).

Третий – армянин Лер (Себастьян Сисак-Григорян), «человек-земля», который может поднимать в воздух камни. Четвертая – девушка из Крыма Ксения (Алина Ланина), «человек-вода», умеющая делаться прозрачной (и не одна, а вместе с трусиками и бюстгальтером) и менять температуру тела. Что не мешает Ксении в одной из первых сцен быть обнаруженной врагами за три секунды – невидимой-то она стала, а температуру тела поменять забыла, и ее сразу увидели в инфракрасные очки. Ну – дура, чего тут.

При таком раскладе, как мы понимаем, Арсус – это человек-огонь. Пусть и в переносном смысле. Если дать медведю в лапы автомат, он точно станет человеком-огнем, верно?

Пятьдесят оттенков идиотичности

Что до злодея, его зовут Август Куратов (Станислав Ширин). Да-да, дорогой читатель, ты не ослышался: Куратов. И можно, конечно, пофантазировать на тему «это такой дебилоидный гибрид Октавиана Августа и Малюты Скуратова» (слышали ли о них сценаристы?), но если уж мы про мутантов из бывших республик СССР, Август (Аугуст?) Куратов неизбежно ассоциируется с бывшей республикой, коренных жителей которой некоренные порой грубо именуют «куратами» – в обмен на «тибл» с эстонской стороны нашего межнационального заборчика. А точнее, с «прибалтами», которых с русской стороны заборчика разделять принято не всегда.

Воля ваша, но не увидеть в борьбе Защитников и Куратова противостояние стран СНГ с прозападной Прибалтикой – ну очень сложно. Впрочем, Август Куратов не говорит с «прибалтийским акцентом». Aitäh и на том.

Второстепенные герои еще ходульнее: идиот-предатель генерал Долгов, «отец» мутантов и тоже идиот профессор Добронравов (он запоминается в основном галстуком а-ля Ильвес и носками в белый горошек), министр обороны, опять же идиот, чье присутствие обозначено изображением на экране (кивок в сторону Палпатина из «Звездных войн»). Клоны Куратова, идиоты по природе своей (и кивок в сторону «Отряда самоубийц»), и метросексуальные мальчики и девочки в военной форме из «Патриота», идиоты, хотелось бы думать, по молодости. А больше в кино никого и нет – бюджета не хватило-с. Есть только «чего» – спецэффекты, местами корявые и все насквозь вторичные; космический корабль «Молот», мифический советский ответ рейгановским «звездным войнам»; ну и еще кое-что по мелочи.

Такой чудовищной поделки, такого махрового пшена, как «Защитники», я не видел давно. Даром что фильм выпустили в РФ в День защитника Отечества: очевидно же, что подобное фуфло дискредитирует любую идею, в том числе патриотическую. Чудовищно в «Защитниках» всё: убогие декорации со следами спешно распиленного бюджета, невыносимо плохо играющие актеры, невыносимо глупо написанные диалоги, никакая психология, никакой сюжет, пара дурацких шуток. И весь этот нищий карнавал, вся эта откровеннейшая халтура пытается еще рядиться в историческо-идеологические одежды: если злодей, то Куратов, если героиня, то Ларина, если ностальгия, то по СССР, если светлый финал, то, конечно, на фоне храма Христа Спасителя с видом на Кремль под лазурными небесами.

Более того, режиссер постоянно намекает нам на то, что «Защитники» – это наш, уже не советский, но российский ответ на марвеловских «Мстителей». А то и на «Хранителей» Алана Мура. Такой наглости мировой кинематограф еще не видал.

То же самое, но маленькое и деревянное

Самое печальное, что, если не считать вот этого детского сада с арсусами и куратовыми, идеологии в фильме нет вообще. Советские супергерои, говорите? А каким местом они советские-то? Что вообще в этом бездарном фильме есть от СССР, кроме символики из разряда той, какую из чистой корысти лепят на футболки и чашки, продающиеся в подземных переходах Москвы и Питера? Может быть, есть в этом фильме что-то про научный коммунизм? плановую экономику? интернационализм?.. Как бы кто к этим явлениям ни относился, серьезный разговор о них возможен, только если авторы сценария хоть что-то понимают в СССР. А они, такое впечатление, в СССР ни ухом ни рылом. Серп с молотом на гербе намалевать может каждый, а вот ты попробуй раскрой в комиксном сюжете идеи «Морального кодекса строителя коммунизма»!

Алан Мур в «Хранителях», между прочим, раскрыл куда больше, чем большинство читателей (а по выходе фильма и зрителей) оказалось готовым принять. Его Хранители вплетены в альтернативную историю XX века, и недаром фильм начинается исторической хроникой с вьетнамской войной, Никсоном и прочими вехами Америки недавнего прошлого. «Защитники» тоже начинаются с куцей исторической хроники, но она не несет вообще никакой смысловой нагрузки.

Действительно, похоже на карго-культ: как в свое время туземцы Меланезии, наглядевшись на военные базы США, строили все то же самое, но маленькое и деревянное, чтобы потом было на что молиться, так и Сарик Андреасян и его команда слепо и плохо копируют западные образцы жанра, производя в итоге кино, восхитительно-омерзительное в своей глупости и наивности. Так снимали, может быть, самые дешевые телесериалы про супергероев в Японии в шестидесятых и семидесятых. Так снимали, возможно, худшие криминальные боевики в России в 90-е. Сейчас любое российское кино, да что там – любой православный детский утренник на селе даст «Защитникам» сто очков вперед.

Напиток для автора

А ведь можно было превратить фильм в конфетку, лишь самую малость сдвинув фокус в сторону, если угодно, реализма, ну или безумия, что в данном случае одно и то же. Алан Мур именно это и сделал: его супергерои почти все как на подбор – психопаты и маньяки: не могут такие люди остаться нормальными людьми, имея в голове то, что они в ней имеют. С другой стороны, людьми они остаются так и так, статус супергероя никого не превращает в бога. На этом противоречии и строится вся западная супергероика после Алана Мура: пафос снаружи равен патологии внутри. Можно осваивать эту территорию с юмором («Мстители» и вообще вся линейка фильмов от Marvel), можно серьезно до сведения скул («Супермен против Бэтмена»), но делать вид, что мы все еще в 1930-х, и не просто, а в конкретно американских 1930-х, в современной России – глупость непростительная.

Так вот, «Защитники» лечатся элементарно. Взять эту Елену Ларину, главу «Патриота». Август Куратов со своими клонами практически ровняет с землей Москву, а Ларина всё ходит в тщательно выглаженных костюмах, с напомаженными губами и суперпрической. А ведь «Патриот» расположен где-то в пределах Садового кольца, иначе непонятно, как Ларина на мотоцикле добирается до «Москва-Сити» за считанные минуты. Это что получается – на нас напали, а мы, единственная надежда страны, губы красим и волосы гелем мажем?

Диссонанс налицо. «Не верю!» Но тут-то и скрыты изумительные возможности для режиссера! Дай сцену на пять секунд: наверху Куратов взрывает здания, а в бункере Ларина не выходит к подчиненным до тех пор, пока не накрасит губы, не подведет глаза и не выщипает свежепробившуюся волосинку из брови. Потому что она, да, безумна. Потому что она тоже маньяк. Покажи, что в лице Лариной мы имеем дело с психопаткой хуже Куратова – а потом покажи, что именно поэтому Ларина и ее гламурные мальчики и девочки так эффективны. Потому что маньяки во время войны зачастую действительно куда эффективнее нормальных людей.

Сделай то же самое с другими героями, покажи их именно что людьми, копни чуть глубже – и твои супергерои засверкают, и получится у тебя хит и конфетка, а не унылый кинематографический арсус по весь экран. А так мы имеем то, что имеем: халтуру, глупость и убожество с первого кадра до последнего. Ни единого проблеска. И ведь эти люди еще надеются снять продолжение! В финале, уже после Кремля и храма Христа Спасителя, нам показывают, как какие-то гады похитили Ларину. Но Ларина свернула им шеи. А перед тем спросила одного гада:

– Кто тебя послал?

На что душимый из последних сил ответил:

– Феррум...

Автор, выпей арсеникума!